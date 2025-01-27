27 января 2025, 17:58

Поджигателю ресторанов из Краснодара предъявили обвинение

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Жителю Краснодарского края, устроившему поджоги в трех ресторанах, предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более лиц и уничтожении чужого имущества. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, вечером 25 января 19-летний житель станицы Динская пришел поочередно в три ресторана, разлил в них горючую жидкость и поджег. В третьем ресторане его и задержали очевидцы.

На допросе в полиции задержанный рассказал, что у него взломали аккаунт в соцсетях, затем с ним связались украинские спецслужбы и пообещали за поджоги 35 тысяч рублей, в противном случае пригрозив использовать его личные данные в противоправных целях. Совершив преступление, мужчина намеревался сбежать на Украину.

Ранее в Курске 16-летний подросток с молотком ворвался в школу, разбил стекло и, спасаясь от охранника, выбежал на улицу, бросив сумку. В ней нашли жидкость для розжига, после чего предположили, что нападавший хотел устроить пожар.

Уголовное дело Поджоги Краснодар Следственный комитет России Рестораны Краснодарский край
27 января 2025, 18:39
Школьница забеременела после изнасилования отчимом в Санкт-Петербурге
РИА «Новости»
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Восьмиклассница из Колпино пыталась самостоятельно сделать аборт, узнав о беременности от отчима. Девочка попала в больницу с внутренним кровотечением, сообщил 78.ru.

Пострадавшую госпитализировали из квартиры на Заводском проспекте. Оказавшись в клинике, 15-летняя школьница заявила, что на протяжении двух лет подвергается сексуальному насилию со стороны отчима. Мужчине 44 года, он работает крановщиком.

Медики оценили состояние девочки как средней тяжести. Также выяснилось, что восьмиклассница ранее проходила лечение в детской психиатрии. Она состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних и психоневрологическом диспансере. Правоохранительные органы приступили к проверке.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге семиклассница попала в больницу с беременностью от 20-летнего парня. Парню грозит уголовное дело за связь с 14-летней девочкой. У самой школьницы случился выкидыш.

Санкт-Петербург Беременность Изнасилования
27 января 2025, 17:05
«Хорошо одет». Раскрыта личность выстрелившего в продавщицу жителя Балашихи
360.ru
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Пострадавшая от выстрела из газового пистолета покупателя сотрудница круглосуточного магазина в Балашихе просила мужчину успокоиться и покинуть помещение. Об этом 360.ru рассказала коллега продавщицы по имени Нигора.

Она пояснила, что в тот вечер девушка работала одна и занималась обслуживанием двух покупательниц, к которым начал приставать мужчина.

«Он их просил купить ему шоколадку. Вроде хорошо одет, телефон дорогой. На бомжа не похож, на вора тоже. Женщины вышли, и он переключился на продавщицу, начал ей говорить: „Почему у тебя щеки такие красные“» - рассказала Нигора.

По ее словам, когда девушка проигнорировала приставания, он толкнул выставленные на кассе товары, и продавщице пришлось все собирать. В этот момент она вежливо попросила покупателя уйти. Мужчина послушался и вышел на улицу, но тут же вернулся и выстрелил в лицо сотруднице из газового пистолета.

«Брызгал прямо в глаза, а после ушел. Часть жидкости попала на стены, и запах еще долго оставался. Я вышла в ночь и не могла глаза открыть», - добавила собеседница 360.ru.

Нигора подчеркнула, что врачи диагностировали у пострадавшей коллеги проблемы с глазом. Сейчас она находится дома, но регулярно ездит в больницу на процедуры. Продавщица добавила, что работает в торговле 11 лет, но впервые столкнулась с таким поведением покупателя.

По данным прокуратуры Московской области , житель Балашихи выстрелил в сотрудницу круглосуточного магазина в минувшую пятницу, 24 января. Правоохранители уже установили личность мужчины и завели против него уголовное дело о хулиганстве.

Уголовное дело Женщины Торговля Магазины Мужчины Балашиха
27 января 2025, 15:27
Имущество на 1,5 млрд арестовали у обвиняемых в хищениях на гособоронзаказе
РИА «Новости»
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Уголовное дело против девяти организаторов и участников преступного сообщества, занимавшегося хищениями на гособоронзаказе, передали в суд. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Фигурантами дела стали генеральный директор коммерческой организации Татьяна Алябьева и восемь ее сообщников. Их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, организации преступного сообщества и злоупотреблении полномочиями.

Обвиняемые объединились для совершения преступлений в 2013 году и действовали порядка 10 лет. За этот период они заключили договоры на работы по реконструкции дома в одной из военных частей Иркутска и строительство военного городка в Ульяновске. Через фиктивные договоры субподряда злоумышленники присвоили средства себе. Обвиняемые вели преступную деятельность на территории 20 субъектов России.

Во время следствия у участников преступного сообщества арестовали имущество на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей. Объем уголовного дела составил более 470 томов.

Ранее заместителя начальника Военно-медицинской академии имени Кирова Минобороны Павла Вешкина обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Он причастен к хищению десятков миллионов рублей, выделенных государством на закупку аппаратов ИВЛ во время пандемии коронавируса.

Хищения Уголовное дело Суд Преступления Военные Мошенничество Следственный комитет России
27 января 2025, 13:59
Математика Вербицкого объявили в международный розыск
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МВД России объявило математика и блогера Михаила Вербицкого* в международный розыск. Об этом свидетельствует информация из электронной базы данных ведомства.

«Михаил Сергеевич Вербицкий*, 20.06.1969. Разыскивается по статье Уголовного кодекса», - указали в картотеке.

По какой именно статье разыскивают математика, в МВД не уточнили. В настоящее время Вербицкий* находится за границей. Он критиковал власти России и проведение спецоперации на Украине, а также публично сомневался в официальной версии теракта в «Крокусе» весной 2024 года.

В январе Росфинмониторинг включил Вербицкого* в перечень экстремистов и террористов.

Ранее Второй Западный окружной военный суд за оправдание терроризма заочно приговорил телеведущую и актрису Татьяну Лазареву** к 6,5 года лишения свободы.

*Физическое лицо, внесенное в перечень экстремистов и террористов.

**Внесена Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Терроризм МВД РФ Иноагенты

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