Поджигателями электропоездов в Лобне и Дмитрове оказались два юноши

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По его информации, подозреваемые устроили диверсии в Лобне и Дмитрове по заданию кураторов.

«За поджоги им пообещали более 150 тысяч рублей, однако никаких денег они не получили», - отметил собеседник 360.ru.

Суд постановил отправить фигурантов уголовного дела в СИЗО на два месяца.

Пресс-служба управления на транспорте МВД по ЦФО сообщила, что кураторы связались с преступниками с помощью мессенджера. Злоумышленники сначала подожгли поезд в Лобне, но пожар не разгорелся, поэтому они совершили вторую попытку диверсии, уже в Дмитрове.

Из-за действий диверсантов полностью выгорела кабина машиниста, электричку пришлось снять с эксплуатации. В результате поджогов никто не пострадал.