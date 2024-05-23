Поджигателя релейного шкафа на МЖД приговорили к 25 годам колонии

Первые пять лет Малина проведет в тюрьме, на остальной срок его отправят в колонию строгого режима. После освобождения еще два года он проведет с ограничением свободы. Также суд взыскал с бармена 9,7 тысячи рублей возмещения материального ущерба.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения окончательно назначить наказание в виде 25 лет лишения свободы», - огласил решение судья.

Бармена задержали по делу о поджоге релейного шкафа на железнодорожном переезде недалеко от Наро-Фоминска. В ходе расследования криминалисты установили причастность задержанного еще к двум диверсиям и подготовке еще ряда терактов. Кроме того, следователи установили связь Малины с признанной в России террористической организацией. Так в деле появилось обвинение в государственной измене.

Нижегородское управление ФСБ сообщило о задержании двух жителей региона, готовивших теракт на железной дороге по заказу украинских спецслужб. В ведомстве пояснили, что кураторы пообещали завербованным денежное вознаграждение. Против задержанных завели уголовное дело за диверсию, совершенную группой лиц по предварительному сговору.