22 декабря 2024, 22:55

Поджегшую отдел полиции пенсионерку задержали во Владимирской области

РИА «Новости»
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Пенсионерка из города Петушки во Владимирской области попала под уголовное дело за поджег отдела полиции. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК.

В ведомстве уточнили, что вечером в субботу, 21 декабря, местная жительница пришла к отделу полиции с заранее купленной канистрой бензина. Принесенным топливом она облила входную дверь и подожгла ее.

Правоохранители задержали пенсионерку на месте. Она тут же объяснила, что пошла на преступление под воздействием неизвестных, с которыми общалась по телефону на протяжении длительного периода времени.

Следователи завели уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества. В ходе допроса криминалистов пенсионерка признала свою вину. В ближайшее время следователи обратятся в суд для избрания подозреваемой меры пресечения.

В эти выходные в целом ряде городов России прошла волна из поджогов банкоматов, , а также взрывов петард в торговых центрах и других местах большого скопления людей. Чаще всего нарушителями оказывались люди старшего возраста.

При этом все они заявили, что с ними связались по телефону неизвестные и принуждали идти на преступления. По неподтвержденным данным, звонившие связаны с украинскими спецслужбами.

Одно из самых крупных наказаний грозит 68-летней жительнице Санкт-Петербурга, которая залила в банкомат горючую жидкость и подожгла, спровоцировав взрыв. Полиция квалифицировала ее действия как теракт. Максимальный срок наказания по этой статье - пожизненное лишение свободы.

Уголовное дело Поджоги Пенсионеры Бензин Россия Полиция Следственный комитет России
22 декабря 2024, 17:53
Экс-директора «Главзарубежстроя» Ледовского отправили в СИЗО
РИА «Новости»
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Задержанного в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве бывшего генерального директора ЗАО «Главзарубежстрой» Вадима Ледовского арестовали. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что вместе с бывшим предпринимателем правоохранители задержали еще одного человека, подозреваемого в соучастии в преступлении.

После задержания Ледовского и второго подозреваемого доставили к следователю на допрос, который подал ходатайство в суд для избрания меры пресечения.

«Оба фигуранта заключены под стражу», - заявил источник.

Компания «Главзарубежстрой» занималась строительством по государственным контрактам МИД России, Управления делами президента, Минкультуры, Минэкономразвития и ФГУП «Госзагрансобственность». Два года назад фирма обанкротилась. Официального подтверждения задержания и ареста бывшего генерального директора компании пока нет.

На этой неделе Ленинский районный суд Курска арестовал генерального директора областной Корпорации развития Владимира Лукина по делу о мошенничестве. По версии следствия, чиновник вместе со своими подчиненными завысил сметы на строительство фортификационных сооружений в приграничных районах. Общая сумма ущерба региональному бюджету превысила 800 миллионов рублей.

Уголовное дело Коррупция Мошенничество Бизнес Аресты
22 декабря 2024, 08:40
Студента российского вуза задержали за вербовку знакомых в ряды террористов
РИА «Новости»
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Силовики в Москве задержали студента Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы по обвинению в попытки вербовки знакомых в ряды террористической организации. Об этом сообщил ТАСС.

Задержанным оказался Арби Умарович Дукаев, студент второго курса Ф ГАОУ ВО «РУДН имени Патриса Лумумбы», ранее не судимый, не трудоустроенный, имеющий гражданство России и высшее образование. Ему предъявили обвинение по статье «Вербовка, склонение или вовлечение лица в совершение теракта».

В Останкинском суде Москвы уточнили, что фигуранта отправили под стражу до 21 января 2025 года. При этом сам подозреваемый просил отправить его под домашний арест, так как ему необходимо ухаживать за тяжелобольным отцом. Суд эти доводы не принял и отправил его под стражу.

Ранее трех мужчин осудили за терроризм в Запорожской области.

Уголовное дело Суд Терроризм
22 декабря 2024, 04:31
В Москве и Подмосковье насчитали более 10 диверсий за день
Unsplash
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Более 10 поджогов и запусков фейерверков случилось в Москве и Подмосковье 21 декабря. В большинстве случаев преступления совершили пожилые люди, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«За минувшие сутки зафиксировано более 10 поджогов банкоматов, взрывов фейерверков и петард в торговых центрах и других общественных местах», - сказал он.

Полиция задержала нарушителей. Собеседник агентства сообщил, что среди них много пожилых людей. Все диверсанты действовали по указке телефонных мошенников.

Несмотря на принуждение, пироманам грозит реальное наказание по тяжкой статье. Поджог банкомата на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге полиция квалифицировала как теракт. По вменяемой статье 68-летняя подозреваемая может получить до 20 лет тюрьмы.

Самыми обсуждаемыми случаями стали поджоги пиротехники в столичных торговых центрах и в отделении почты в Химках. Один из подозреваемых успел «наследить» дважды - после салюта в МФЦ он принес фейерверк к отделу полиции.

Поджоги Терроризм Мошенничество
22 декабря 2024, 03:41
МВД классифицировало взрыв в отделении банка в Петербурге как теракт
РИА «Новости»
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Правоохранители классифицировали взрыв в отделении банка на Среднеохтинском проспекте, который устроила пенсионерка, как теракт. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, 68-летняя женщина действовала по указанию злоумышленников, склонивших ее к совершению преступления. Их личности устанавливаются.

Следователи завели уголовное дело по статье «Террористический акт». За поджог банка пенсионерке грозит 20 лет лишения свободы.

Жительница Петербурга устроила взрыв в отделении банка, используя легковоспламеняющуюся жидкость. Она залила горючую смесь в банкомат и подожгла его. Свои действия женщина снимала на видео.

После взрыва в помещении на Среднеохтинском проспекте вылетели окна и двери. Петербурженка скрылась с места ЧП, позже задержали в ее квартире на Большеохтинском проспекте.

Ранее мужчина подорвал неизвестный предмет в помещении с банкоматами на бульваре Яна Райниса в Москве. Подрывника оперативно нашли и задержали.

Санкт-Петербург Уголовное дело Банки Поджоги Взрывы Женщины

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