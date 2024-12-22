Поджегшую отдел полиции пенсионерку задержали во Владимирской области

В ведомстве уточнили, что вечером в субботу, 21 декабря, местная жительница пришла к отделу полиции с заранее купленной канистрой бензина. Принесенным топливом она облила входную дверь и подожгла ее.

Правоохранители задержали пенсионерку на месте. Она тут же объяснила, что пошла на преступление под воздействием неизвестных, с которыми общалась по телефону на протяжении длительного периода времени.

Следователи завели уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества. В ходе допроса криминалистов пенсионерка признала свою вину. В ближайшее время следователи обратятся в суд для избрания подозреваемой меры пресечения.

В эти выходные в целом ряде городов России прошла волна из поджогов банкоматов, , а также взрывов петард в торговых центрах и других местах большого скопления людей. Чаще всего нарушителями оказывались люди старшего возраста.

При этом все они заявили, что с ними связались по телефону неизвестные и принуждали идти на преступления. По неподтвержденным данным, звонившие связаны с украинскими спецслужбами.

Одно из самых крупных наказаний грозит 68-летней жительнице Санкт-Петербурга, которая залила в банкомат горючую жидкость и подожгла, спровоцировав взрыв. Полиция квалифицировала ее действия как теракт. Максимальный срок наказания по этой статье - пожизненное лишение свободы.