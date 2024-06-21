Поджегшая дверь военкомата в прямом эфире петербурженка получила 10 лет колонии

В материалах дела говорится, что на поджог девушку уговорил неизвестный, который связался с ней через мессенджер и заявил, что огонь уничтожит базы данных о мужчинах, которым грозит частичная мобилизация. Куратор прислал собеседнице инструкции по изготовлению коктейлей Молотова.

После покупки необходимых ингредиентов орудие будущего преступления она изготовила рядом со станцией метро. Всего девушка подготовила три бутылки с горючей жидкостью и запалом.

Первый коктейль Молотова она бросила в дверь запасного выхода военкомата. Чтобы пламя разгорелось сильнее, часть горючей жидкости разлила рядом. Все свои действия она демонстрировала куратору по видеозвонку. После девушка попыталась разбить окно, но сделать этого не смогла.

После задержания против девушки завели уголовное дело о теракте. По приговору Первого Западного окружного военного суда следующие 10 лет она проведет в колонии.

Осенью 2023 года около военкомата в Невском районе Санкт-Петербурга прогремел взрыв. По данным СМИ, причиной стала самодельная взрывчатка , заложенная в вентиляционную шахту расположенного рядом бомбоубежища. В результате происшествия никто не пострадал,