24 июля 2024, 17:50

Подрывника машины в Москве поймали в Турции

Unsplash
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Правоохранители задержали в Турции подозреваемого в подрыве внедорожника на севере Москвы. Об этом заявил глава МВД республики Али Ерликая в соцсети X.

По его словам, подозреваемого задержали в Бодруме. Он отметил, что в 10:30 по московскому времени с турецкими правоохранителями связались сотрудники российского подразделения Интерпола. Они сообщили, что в Турцию прибыл гражданин России, которого подозревают в подрыве автомобиля. В Бодрум мужчина прилетел прямым рейсом из Москвы.

«Он был задержан подразделениями полиции провинции Мугла в Бодруме», - заключил Ерликая.

Автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался 24 июля во дворе жилого дома на севере Москвы. На момент взрыва в салоне внедорожника находились двое человек: мужчина и женщина. Соседка пострадавшей пары рассказала, что у них не было врагов, которые могли бы устроить покушение.

Турция МВД РФ Машины Москва
24 июля 2024, 17:27
Эвакуация взорванной на севере Москвы машины попала на видео
Телеканал «360»
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Экстренные службы увезли автомобиль Toyota Land Cruiser, который взорвался на Синявинской улице. Видео с эвакуацией появилось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что сотрудники полиции с помощью спецтехники увезли пострадавший от подрыва внедорожник. Из-за взрыва повреждения получила передняя часть машины: взрывной волной выбило лобовое стекло, остались сильные вмятины на капоте.

Взрывотехники собрали и вывезли разлетевшиеся по детской площадке осколки. Также специалист проверили соседние автомобили, припаркованные во дворе жилого дома.

Внедорожник взорвался 24 июля, в момент ЧП в салоне находились двое человек. Мужчине оторвало ступни, а женщина получила рваные раны лица.

Правоохранители установили , что взрыв произошел из-за заложенной в машине взрывчатки. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Не исключается, что это было покушение на убийство.

Видео Машины Эвакуации Москва
24 июля 2024, 16:46
Четыре ребенка погибли на Кубани из-за фальшивых лекарств
Pxhere
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Сеть по распространению фальсифицированных лекарств, из-за которых погибли четыре ребенка, выявили в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

«В Краснодарском крае следователями пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей сбыт фальсифицированных лекарственных средств», - заявили следователи.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. По данным следствия, из-за преступной деятельности фигурантов погибли четверо детей. Несовершеннолетние употребили фальшивые лекарства.

Педиатр «СМ-Клиника» Гузель Рахимова ранее предупредила, что детям нужно с большой осторожностью давать лекарства. Некоторые препараты вовсе противопоказаны.

Дети Лекарства
24 июля 2024, 16:13
Суд отправил под арест обвиняемого в сожжении матери и бабушки москвича
Freepik
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Московский суд постановил заключить под стражу 23-летнего москвича, которого подозревают в двойном убийстве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По версии следствия, подсудимый поджег дверь в квартиру, в которой находились его мать и бабушка. Во время судебного заседания обвиняемый возразил против ареста и заявил, что не собирается скрываться от правосудия.

Пожар произошел в жилом доме произошел на улице Краснобогатырской. Спасатели потушили огонь и обнаружили тела двух женщин 1934 и 1968 годов рождения. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство», ход расследования контролирует прокуратура.

Ранее житель Москвы зарезал в квартире на Тайнинской улице двух родственниц. Мужчина признал свою вину и рассказал, что убил женщин из-за личных неприязненных отношений. Суд арестовал обвиняемого. За двойное убийство матери и бабушки 33-летнему преступнику грозит до 20 лет колонии.

Убийства Пожары Суд Преступления Аресты
24 июля 2024, 14:43
Аниматора по делу о пожаре на квесте в Дагестане заключили под стражу
Пресс-служба Следственного комитета
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В Махачкале арестовали 18-летнего аниматора квест-парка по делу о гибели двух девушек. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Дагестан.

Смертельный пожар начался в квест-руме «Дом ужаса» после того, как юноша бросил горящую перчатку на емкость с бензином. Молодого человека подозревают в непреднамеренном поджоге здания.

Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

При пожаре заживо сгорели две студентки. Подруги пришли, но в буквальном смысле оказались в огненной ловушке. Пострадал мужчина - спутник одной из девушек.

Когда девушки проходили испытание, аниматор, следуя сценарию, поджег перчатку и отбросил в сторону, где лежали заправленные бензопилы. Огонь вспыхнул моментально, а люди оказались взаперти. Одна из подруг была прикована к стулу и не могла выбраться, вторая пыталась ей помочь.

Устроившего пожар в квест-комнате в Махачкале задержали. Позже полиция вышла на второго аниматора дагестанского квест-парка. Следствие выяснило, что в момент возгорания он тоже находился в здании. Владелец квеста остался в статусе свидетеля.

Дагестан Пожары Бензин Россия

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