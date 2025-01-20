Подрядчиков проектов развития портов Кубани обвинили в крупных хищениях

Один из подозреваемых - бывший замгендиректора казенного учреждения - в 2014–2016 годах принимал у подрядчика работы по госконтракту в Приморском крае, хотя объект так и не построили до сих пор. Ущерб государству оценили более чем в 260 миллионов рублей.

А в ноябре прошлого года уголовное дело возбудили против гендиректора того же учреждения, который нанес ущерб уже на сумму более чем в 850 миллионов. При этом проекты развития транспортных узлов в Новороссийске и Находке, а также создания сухогрузного района морского порта Тамань так и не выполнили.

В декабре бывшего замминистра просвещения Дениса Грибова взяли под стражу , обвинив в хищении более 54 миллионов рублей. По данным следствия, Грибов и его подельники заключили госконтракт якобы на стажировки педагогов, но никаких мероприятий не проводили, а деньги присвоили себе.