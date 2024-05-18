Подросток зарезал домработницу в Новой Москве из-за бытовой ссоры
Подросток в ходе конфликта убил домработницу, ее тело с ножевыми ранениями нашли в частном доме в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба СК России.
«По данным следствия, 17 мая 2024 года в доме, расположенном в поселке Первомайское в Новой Москве, обнаружено тело женщины 1957 года рождения с множественными ножевыми ранениями», - сообщило ведомство.
По подозрению задержали 16-летнего юношу. Он признался, что в ходе конфликта схватил нож и несколько раз ударил домработницу. От полученных ран женщина скончалась на месте.
Накануне житель Иркутской области зарезал жену прямо в ЗАГСе, куда супруги пришли писать заявление на развод. Женщина скончалась на месте.