Подросток зарезал домработницу в Новой Москве из-за бытовой ссоры

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«По данным следствия, 17 мая 2024 года в доме, расположенном в поселке Первомайское в Новой Москве, обнаружено тело женщины 1957 года рождения с множественными ножевыми ранениями», - сообщило ведомство.

По подозрению задержали 16-летнего юношу. Он признался, что в ходе конфликта схватил нож и несколько раз ударил домработницу. От полученных ран женщина скончалась на месте.

Накануне житель Иркутской области зарезал жену прямо в ЗАГСе, куда супруги пришли писать заявление на развод. Женщина скончалась на месте.