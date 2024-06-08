08 июня 2024, 01:49

Подросток случайно убил пристававшего к нему незнакомца в центре Москвы

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В центре Москвы 17-летний подросток случайно убил пристававшего к нему незнакомца. Видео появилось в распоряжении Пятого канала.

На кадрах видно, что подросток гулял, когда к нему начал приставать мужчина. Сначала они разговаривали, при этом мальчик все время пытался отойти от него, а тот не давал, преграждая ему путь. Чего хотел мужчина, не сообщается. В какой-то момент подросток неожиданно ударил его в лицо. Мужчина упал, ударился головой и умер.

Полиция уже допросила юношу и отпустила домой под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее столичная прокуратура сообщила, что убийца пенсионера в Кусковском парке добровольно сдался полиции , явившись с повинной. Суд в ближайшее время с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании ему пресечения в виде заключения под стражу.

Несколько дней назад в Волгограде пожилой мужчина задушил шарфом свою мать , его задержали, возбуждено уголовное дело.

Убийства Дети Полиция Москва
07 июня 2024, 23:59
«Не хочу, чтобы он жил». Вдова Еговцева заявила, что Матвеев убил ее мужа из-за ревности
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Вдова зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева Екатерина рассказала, что убийца не только длительное время преследовал ее, но и хотел избавиться от ее супруга. В беседе с 360.ru она пожаловалась на бездействие полиции и пожелала смерти нападавшему.

Вдова рассказала, что с убийцей ее мужа у нее были только дружеские отношения, причем в 12-летнем возрасте, когда они находились в больнице. В ее жизни он снова появился спустя 24 года. К тому времени она успела выйти замуж и родить дочь, а после гибели супруга встретила Антона Еговцева. Они поженились, родился сын.

По словам собеседницы 360.ru, она сразу рассказала Матвееву, что замужем, а тот ответил, что они будут просто дружить. Он также признался, что семьи у него нет, он всю жизнь любил только ее. Вскоре она пожалела, что вообще начала с ним общаться.

«Он начал приезжать ко мне на работу, постоянно устраивать скандалы. У меня об этом узнал муж. Мы жили изначально на Крупской. Ему кто-то слил информацию, где я проживаю. Он начал ходить по этажам, выбивать двери соседям. Обращались в полицию. Полиция приезжала и говорила, что с вами ничего не случилось, в семейные дела мы не лезем», - рассказала Екатерина.

В день убийства она вызывала полицию. Наряд ее опросил, заверил, что поедут на адрес Еговцева, но этого не сделали. Около полуночи она написала мужу сообщение, чтобы узнать, приехала ли полиция, но ей никто уже не ответил. Екатерина призналась, какое наказание она желает Матвееву.

«Честно? Я не хочу, чтобы он жил. Он просто угробил семью. Оставил ребенка одного, без папы. Я понимаю, что не выживет Матвеев. Если он не выживет в больнице, то не выживет в тюрьме. Он все-равно умрет», - заявила она.

Ранее вдова Еговцева рассказала, что после нападения убийца нарисовал кровью сердечко. Сейчас Матвеев находится в реанимации.

Убийства Видео Россия Мужчины
07 июня 2024, 20:08
Экс-замгубернатора Краснодарского края отправили под арест
Telegram
Читайте нас в: Google Новости
Басманный суд арестовал бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«В отношении Власова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 августа», - указали в инстанции.

По предварительной версии, Власов, будучи на должности заместителя губернатора Краснодарского края, получил взятку за общее покровительство и попустительство по службе.

Силовики задержали вице-губернатора Краснодарского края 24 мая. Он стал подозреваемым по делу о передаче взятки в размере 1,3 миллиона рублей.

Ранее в Екатеринбурге арестовали начальника ФНС и главу отдела по борьбе с коррупцией.

Суд Коррупция Аресты Краснодарский край
07 июня 2024, 19:53
Подозреваемый в убийстве пенсионера в московском парке сдался полиции
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Житель московского района Новогиреево добровольно пришел в полицию, чтобы признаться в убийстве пенсионера в Кусковском парке. В ближайшее время в суд направят ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным московского главка СК , тело мужчины с ножевым ранением возле сердца нашли в парке около 3-й Музейной улицы в минувший вторник, 4 июня. В ходе изучения камер наблюдения следователи увидели, что в момент убийства рядом с потерпевшим находились две его несовершеннолетние внучки.

Сами девочки не пострадали, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Следователи завели уголовное дело об убийстве, подозреваемым по которому проходит местный житель 1960 года рождения.

По данным криминалистов, во время прогулки по лесопарковой зоне между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый умышленно ударил оппонента ножом. От полученной раны пенсионер скончался, а напавший на него покинул место происшествия.

В минувший четверг вооруженный мужчина на западе Москвы застрелил системного администратора одной из столичных компаний, а после открыл огонь по прибывшим на место сотрудникам полиции. Правоохранители применили табельное оружие и ранили злоумышленника.

Следователи завели уголовное дело об убийстве, а после дополнили его статьей о незаконном обороте оружия после обнаружения в квартире подозреваемого магазинов от автомата Калашникова.

Убийства Прокуратура РФ Полиция Следственный комитет России Парки Москва
07 июня 2024, 19:40
Собиравшего сведения о военной деятельности России француза арестовали
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Замоскворецкий суд Москвы отправил под стражу на один месяц и 30 дней задержанного по подозрению в сборе данных о военной деятельности России уроженца Франции Лорана Винатье. Как сообщила объединенная пресс-служба судов российской столицы, дело против иностранца завели за уклонение от исполнения обязанностей иностранных агентов.

В инстанции подчеркнули, что Винатье не подавал никаких заявлений в Минюст и документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов. При этом он проводил сбор сведений о военной и военно-технической деятельности России.

ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в зале суда признал свою вину в совершенном преступлении.

Представляющий интересы иностранца адвокат Алексей Синицын подчеркнул, что его подзащитный не знал о нормах российского законодательства.

О задержании Винатье стало известно в минувший четверг, 6 июня. По данным следствия, работавший советником в швейцарском Центре гуманитарного диалога француз занимался сбором сведений о военной и военно-технической деятельности России, без уведомления Минюста для включения в реестр иностранных агентов.

В ведомстве добавили, что собранные данные можно использовать против безопасности государства.

Суд Преступления Россия Франция Москва

Новости по теме