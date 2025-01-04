04 января 2025, 02:50

Подросток пострадал при стрельбе в одном из кафе Калининграда

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Полиция задержала подростка в кафе в Центральном районе Калининграда. Он выстрелил в 16-летнего парня из пневматического пистолета, сообщила пресс-служба МВД.

Стрельба раздалась вечером 3 января в кафе на улице Сержанта Колоскова. По неизвестной причине 17-летний юноша выстрелил в 16-летнего подростка из пневматики. Вызванные на месте ЧП бойцы Росгвардии увезли хулигана в отдел полиции, началась проверка.

Медпомощь второму парню не потребовалась, потому что он получил только царапину.

Пресс-служба СУ СК России по Калининградской области сообщила, что по одной из версий его обидчик находился под действием алкоголя. Он выстрелил в лицо. Правоохранители не только установят обстоятельства произошедшего, но и проверят условия воспитания в семьях обоих подростков.

В Реутове другой школьник случайно убил отца во время похода в тир. Мужчина надел сыну наушники, дал винтовку и зашел в небезопасную зону. Следком возбудил два уголовных дела.

Стрельба МВД РФ Школьники Калининград
03 января 2025, 23:14
Основателю пирамиды Finiko отрезали ухо в Дубае
Freepik
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Двое мужчин напали на основателя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова в Дубае и отрезали ему ухо. Преступники украли у предпринимателя 33 миллиона рублей, сообщил Telegram-канал «Бизнес Online».

По данным издания, двое граждан Казахстана проникли на частную виллу Сабирова в ночь на 1 января. Мужчина находился там со своей супругой.

Сначала основателя Finiko сильно избили, а потом якобы отрезали ему ухо. Перед побегом грабители унесли с собой 33 миллиона рублей и улетели в Москву.

Сабиров находился в международном розыске. Генпрокуратура РФ направляла запрос о выдаче мошенника на родину, однако его до сих пор не экстрадировали.

По данным следствия, сооснователи Finiko привлекали людей в пирамиду с августа 2019-го по декабрь 2020 года. За это время они смогли обмануть клиентов на 80 миллионов рублей. Одного из лидеров компании Ильгиза Шакирова задержали в Татарстане.

Мужчины Бизнес Финансовая пирамида Finiko Дубай
03 января 2025, 16:12
Пьяная москвичка украла косметику на 20 тысяч рублей и забыла об этом
РИА «Новости»
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Молодая женщина в алкогольном опьянении вломилась ночью в салон красоты и украла товар на 20 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Пришедшие на работу сотрудники салона обнаружили, что кто-то проник в помещение и присвоил косметику.

«После просмотра камер видеонаблюдения выяснилось, что ночью в помещение незаконно, разбив дверь, проникла неизвестная, которая похитила товары, находящиеся в продаже», - сообщили в прокуратуре.

Полицейские задержали подозреваемую. Женщина заявила, что не помнит о краже, так как была сильно пьяна. Против москвички возбудили уголовное дело о краже с незаконным проникновением.

Перед Новым годом в Подмосковье росгвардейцы задержали мужчину , который украл в супермаркете алкоголь и пытался совершить еще одну кражу. Задержанный оказался местным жителем.

Алкоголь Женщины Кражи Косметика Москва
03 января 2025, 15:42
Застреливший владельца магазина в Канаше снял костюм Деда Мороза после убийства
360.ru
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Спецназ Росгвардии принял участие в задержании подозреваемого в убийстве владельца магазина в Канаше. Видео с моментом захвата злоумышленника опубликовала пресс-служба ведомства.

На кадрах видно, что подозреваемый уже снял костюм Деда Мороза, в котором пришел для расправы над директором торговой точки. Бойцы завели подозреваемому руки за спину, застегнули наручники и посадили в машину.

«Сотрудники ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Чувашской Республике - Чувашии задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве владельца одного из магазинов города Канаш», - заявили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что задержанного передали сотрудникам полиции.

В пресс-службе республиканского СК сообщили, что владельца магазина в Канаше застрелил мужчина, переодетый в костюм Деда Мороза , в минувший четверг, 2 января. Предварительной причиной убийства стал денежный долг владельца торговой точки.

В ближайшее время следователи намерены подать ходатайство в суд для избрания задержанному меры пресечения.

Задержания Уголовное дело Убийства Росгвардия Россия Чувашия Дед Мороз
03 января 2025, 01:57
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на медика на Урале
РИА «Новости»
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения нетрезвой компании на бригаду скорой помощи на Урале. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по информации о нападении на фельдшера в Свердловской области», - сообщила пресс-служба СК.

Следователи узнали из СМИ, что в Североуральске компания нетрезвых молодых людей напала на бригаду СМП, пострадала женщина-фельдшер. Бастрыкин также поручил представить ему доклад о расследовании этого дела.

По информации уральской Kp.ru , нападение произошло поздним вечером 1 января. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, пострадавшая позвонила в полицию, когда спускалась по лестнице после отработки вызова из-за подозрительного шума в подъезде. Когда она вышла на улицу, там находилась шумная компания из четырех человек, которые были в неадекватном состоянии. Один из них стал приставать к медику, «причинив ей травмы».

Прибывшие силовики задержали мужчин и доставили в отделение. Нападавшего поместили под стражу. Выяснилось, что ранее он был судим.

Уголовное дело Скорая помощь Женщины Россия Свердловская область Следственный комитет России

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