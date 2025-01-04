Подросток пострадал при стрельбе в одном из кафе Калининграда

Стрельба раздалась вечером 3 января в кафе на улице Сержанта Колоскова. По неизвестной причине 17-летний юноша выстрелил в 16-летнего подростка из пневматики. Вызванные на месте ЧП бойцы Росгвардии увезли хулигана в отдел полиции, началась проверка.

Медпомощь второму парню не потребовалась, потому что он получил только царапину.

Пресс-служба СУ СК России по Калининградской области сообщила, что по одной из версий его обидчик находился под действием алкоголя. Он выстрелил в лицо. Правоохранители не только установят обстоятельства произошедшего, но и проверят условия воспитания в семьях обоих подростков.

В Реутове другой школьник случайно убил отца во время похода в тир. Мужчина надел сыну наушники, дал винтовку и зашел в небезопасную зону. Следком возбудил два уголовных дела.