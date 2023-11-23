Подросток получил шесть лет за попытку поджечь военкомат в Ленобласти

Подростка признали виновным в совершении двух преступлений, ему назначили наказание «в виде лишения свободы на шесть лет с отбыванием его в воспитательной колонии до 19 лет».

По данным следствия, 28 февраля несовершеннолетний, на тот момент ему было 16 лет, стал поджигать фитили и кидать бутылки с зажигательной семью в дверь здания военкомата Кировского района, однако возгорания не произошло. Сотрудники полиции задержали юношу на автобусной остановке.

Ранее в Калининградской области задержали женщину, которая пыталась поджечь здание, где находится военный комиссариат и призывная комиссия, сообщал RT.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.