27 ноября 2023, 08:28

Подросток на Урале погиб в бассейне из-за застрявшей в сливе руки

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Стали известны обстоятельства гибели 12-летнего подростка в бассейне города Полевского Свердловской области. Его рука застряла в сливном отверстии для фильтрации, после чего мальчик захлебнулся. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Ребенок умер вечером 24 ноября на групповом занятии в бассейне физкультурно-спортивного комплекса. Прокуратура Свердловской области сообщала, что он захлебнулся. Инструктор подняла мальчика из воды и попыталась реанимировать, но безуспешно.

По информации канала, другие дети - всего на занятие пришли 19 человек от 12 до 17 лет - заметили, что их друг долго не мог вынырнуть, и позвали на помощь. Один из очевидцев опустился под воду и заметил, что рука подростка застряла в сливном отверстии для фильтрации. Освободить ее удалось только после того, как выключили установку. На тот момент подросток уже не подавал признаков жизни.

Следком возбудил уголовное дело по части второй статьи 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате.

В Сергиевом Посаде дети отравились хлором в бассейне фитнес-клуба на Железнодорожной улице. Проверка показала, что слишком большая концентрация этого вещества попала в бассейн из-за поломки оборудования.

Уголовное дело Школьники Свердловская область
27 ноября 2023, 03:42
Мать двоих детей убила мачеху и ее мужа под Новосибирском
РИА «Новости»
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Двойное убийство произошло в городе Болотное Новосибирской области. Местную жительницу подозревают в расправе над семейной парой во время пьяной вечеринки. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По предварительной версии, 25 ноября задержанная со своим знакомым распивала спиртное в гостях у 45-летней женщины и ее мужа. В какой –то момент она начала ругаться с ними и произошла драка. Гости сильно избили хозяев дома.

«Женщина, взяв нож, нанесла хозяину дома один удар в область груди. После этого фигуранты дела скрылись с места преступления. Потерпевшие погибли на месте», - указали в ведомстве.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Подозреваемых нашли по горячим следам и арестовали.

По данным kp.ru , одна из погибших была мачехой задержанной. Перед расправой обвиняемая несколько дней жила в ее доме. Ранее органы опеки отобрали у нее детей. После этого женщина устроилась техничкой в школу, спустя неделю ее уволили.

Ранее житель Курской области убил жену, дочь и пожилую мать. Преступление произошло во время семейной ссоры.

Убийства
27 ноября 2023, 01:46
Признаки мошенничества нашли в системе «Безопасный город»
РИА «Новости»
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Главная военная прокуратура нашла признаки мошенничества в особо крупной размере при расходовании бюджетных средств, выделенных на научно-исследовательские работы для системы «Безопасный город». Сумма ущерба оценивается в 620 миллионов рублей. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на собственные источники.

По информации РБК, военная прокуратура начала проверку в сентябре 2022 года по обращению советника главы МЧС Даниила Мартынова. В ноябре результаты проверки направили в московское военное управление СК.

С 2020 года сотрудники Национального центра информатизации (НЦИ) «Ростеха» начали по заказу МЧС разрабатывать научно-технические и правовые стандарты для системы «Безопасный город». В том числе, регулирующий проект федерального закона.

Но в военной прокуратуре выявили признаки мошенничества в особо крупном размере при проведении научно-исследовательских работ. Сумма ущерба оценивается в 620 миллионов рублей - это практически все выделенные на проект средства. Теперь Следственный комитет примет решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее Дорогомиловский суд Москвы заключил под стражу главу Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом РЖД Алексея Белянкина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Прокуратура РФ Ростех Мошенничество Следственный комитет России
26 ноября 2023, 19:03
Избивших 76-летнего жителя Щелкова мигрантов арестовали по решению суда
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Правоохранители взяли под полный контроль ход и результаты расследования уголовного дела об избиении 76-летнего жителя Щелкова. Личности злоумышленников установили, их задержали и арестовали, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

По предварительным данным, рано утром 15 ноября двое пьяных мужчин вышли на проезжую часть и перегородили проезд машине, за рублем которой был пенсионер. Подозреваемые проникли в салон, избили мужчину и потребовали довезти их до определенного адреса.

«После того как потерпевший вырвался, злоумышленники догнали его и продолжили избиение, также нанесли удары по автомобилю и покинули место происшествия», - указали в ведомстве.

Прокуроры смогли установить личности злоумышленников и задержали их. Выяснилось, что у мужчин нет регистрации и постоянного места жительства в России, а также официального трудоустройства. Позже преступники полностью признали свою вину.

«Сегодня с учетом позиции Щелковской городской прокуратуры суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 января 2024 года», - указали в пресс-службе прокуратуры.

Ранее в вестибюле станции московского метро «Орехово» 25-летний незнакомец избил пенсионера. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Нападавшего задержали.

Уголовное дело Суд Прокуратура РФ Мигранты Щелково Избиения
26 ноября 2023, 13:26
Имя пресс-секретаря Meta Стоуна появилось в базе розыска МВД России
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Пресс-секретаря корпорации Meta* Энди Стоуна объявили в розыск по уголовной статье. Информация об этом появилась в базе розыска МВД России.

«Стоун Энди Марк разыскивается по статье УК РФ», - сообщили в публикации.

По какой именно статье ведется розыск, в МВД не уточнили.

В марте 2022 года СК возбудил уголовное дело против сотрудников Meta* по статье о призывах к убийствам и насилию в отношении россиян. Пресс-секретарь компании Стоун объявил о временном снятии на платформах запрета на призывы к насилию в отношении военнослужащих ВС РФ. Подобные действия в организации объяснили политическим самовыражением.

Ранее МВД объявило в розыск бывших чиновников Украины Андрея Дещицу и Сергея Пашинского. Их обвинили в организации антитеррористической операции на юго-востоке страны.

*Корпорация Meta признана экстремистской организацией на территории России.

МВД РФ Россия

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