Подросток-мигрант изнасиловал школьницу на улице в Петербурге

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По предварительным данным, несовершеннолетний преступник повалил девочку на землю, угрожая ножом. После этого мигрант изнасиловал ребенка и отобрал у нее телефон. Это произошло около улицы Добровольцев.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об изнасиловании и разбое с применением предметов, используемых в качестве оружия.

В Нижнем Тагиле ранее мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку и убил.

Ее тело он спрятал в подвале общежития. Подозреваемого нашли в Москве.

В Тюменской области задержали мужчину, который изнасиловал 15-летнюю девочку в купе поезда, сообщал RT.

Преступление произошло в пассажирском поезде Сургут - Екатеринбург.