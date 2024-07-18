Подросток изнасиловал и утопил 14-летнюю знакомую

По предварительным данным, 15 июля пьяный подросток находился на берегу водоема с девочкой. В какой-то момент он надругался над ней, а затем утопил, чтобы скрыть следы преступления Школьница погибла. Ее тело нашли на следующий день в ходе поисково-спасательных мероприятий. Во время допроса обвиняемый рассказал о жестокой расправе и показал место преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

В Новосибирской области ранее задержали 15-летнего подростка, который надругался над восьмилетней девочкой.

Юноша напал на школьницу в безлюдном месте и изнасиловал ее.