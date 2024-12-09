Подросток избил сверстника ремнем до потери сознания в школе в Бурятии

В одной из школ Улан-Удэ произошла драка между подростками - один из учащихся ударил другого ремнем по голове. Теперь в обстоятельствах случившегося разбираются следователи, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное СУ СК.

По имеющимся данным, из-за удара ремнем мальчик потерял сознание. Кроме того, в Сети появилась информация о том, что пострадавшего часто буллили одноклассники.

Глава республики Алексей Цыденов поручил министру образования Валерию Позднякову, мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову и уполномоченному по правам человека Юлии Жамбаловой разобраться в ситуации. Он отметил, что нельзя допускать равнодушное отношение к проявлениям насилия детей друг к другу, а также случаев травли и агрессии.

Отец пострадавшего подростка рассказал 360.ru, что ситуацию вокруг драки подростков сильно раздули в прессе. По его словам, школьник не терял сознания во время потасовки и не получил никаких травм.

«Раздули чересчур. Везде в школах обычно драки есть. В советское время это нормально было, в моем детстве», - объяснил он.

Мужчина подчеркнул, что между подростками не было ссор.

«Мы разговаривали на уровне директора, психолога школы, преподавателей, родителей. <…> Потом кто-то выложил [видео], и вот это раздули все. А так это был инцидент еще на той неделе. Тогда собрание для всех сделали и все, разбежались. Но вроде бы нормально все, договорились», - добавил собеседник 360.ru.

Отец пострадавшего мальчика добавил, что сыну нравится школа. Его искренне удивило, какой широкий общественный резонанс получила драка.

«Я в Следственном комитете был вчера. Я как папа не хотел, чтобы дело уголовное завели. Там ничего такого жесткого не было. Но если бы получил травмы, то это было бы другое дело. А так с ребенком все нормально, школа нравится, где он [учится]», - еще подчеркнул он.

Ранее драка подростков с поножовщиной произошла краснодарской школе. В результате пострадали четверо учащихся.