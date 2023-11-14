14 ноября 2023, 23:21

Подросток из Херсонской области передавал ВСУ фото российских систем ПВО

Freepik
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В Херсонской области задержали 15-летнего подростка по обвинению в государственной измене. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», школьник отправлял фотографии российских систем ПВО бывшему работодателю, который служит в ВСУ.

В сентябре подросток связался с мужчиной, у которого подрабатывал летом 2020 года. Бывший работодатель оказался военнослужащим украинской армии, он попросил юношу отправлять ему фотографии российской военной техники за денежное вознаграждение.

Школьник отправил ему снимок комплекса ЗРПК «Панцирь-С1», после чего к подростку пришли силовики. У обвиняемого изъяли технику, два шеврона, части СВУ и два флага Украины. Юноша написал явку с повинной. По факту госизмены следствие возбудило уголовное дело.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя ДНР , подозреваемого в передаче секретных данных Украине. Мужчина предпринимал попытки вступить в добровольческие отряды с целью получения секретных сведений. Для связи с Украиной подозреваемый использовал тайники и закрытые сообщества в мессенджерах и соцсетях.

Дети Преступления Украина
14 ноября 2023, 23:42
Жительница Приморья родила ребенка и сожгла его в печи
Telegram-канал прокуратуры Приморского края
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Жительница Приморского края родила младенца и избавилась от него. Об этом правоохранителям рассказала мать ребенка, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в Telegram-канале.

Происшествие случилось в поселке Оленеводе. Местные жители пожаловались правоохранительным органам на односельчанку. Женщина была беременна, а когда родила - младенец пропал.

Блюстители порядка отправились домой к роженице, однако ребенка там не нашли. По словам матери, она родила его в домашних условиях. На учете в больнице не состояла, а когда наследник появился на свет - женщина избавилась от него. Как сообщил источник РИА «Новости» , она «сожгла младенца в печке».

«Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, результат которых поставлен в надзорном ведомстве на контроль», - заявили в прокуратуре.

В августе в туалете московского торгового центра нашли тело недоношенного младенца. По неуточненным данным, плод соответствовал 10-12 неделям беременности.

Дети Преступления Приморье
14 ноября 2023, 22:23
СК назначил 12 экспертиз по делу обвиняемого в убийстве Героя России
РИА «Новости»
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Следственный комитет назначил 12 экспертиз по делу Героя России подполковника Ирека Магасумова, которого обвиняют в убийстве девушки в Луганске в августе этого года. Информацию сообщил РИА «Новости» адвокат обвиняемого Андрей Сандалов.

«По делу назначены 12 экспертиз, в том числе медико-криминалистические, баллистические, психолого-психиатрические», - рассказал Сандалов.

Адвокат отметил, что до этого следователи уже назначили три экспертизы. Криминалисты исследуют одежду обвиняемого на предмет следов пороха и установят вменяемость Магасумова и свидетелей.

Сейчас подполковник находится под стражей. Делом занимается Главное военное следственное управление СК.

По версии следствия, Магасумов убил девушку «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений» после знакомства в кафе в Луганске в августе 2023 года. Защита настаивает, что курок случайно спустил сослуживец подполковника, которого не было в тот момент на месте происшествия.

Подполковнику Иреку Магасумову присвоили звание Героя России 2 августа 2023 года. Звезду вручил лично президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля.

Убийства Преступления Военные СК РФ
14 ноября 2023, 20:06
«Все у них было прекрасно». Соседка — о семье убившего жену, дочь и мать под Курском
unsplash.com
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Жителя Курской области задержали по подозрению в убийстве жены, дочери и пожилой матери. До трагедии в отношениях родственников не наблюдалось проблем, рассказала «360» соседка семьи.

Она заявила, что дружила с женой задержанного. Та работала медсестрой и была прекрасным человеком с доброй душой. Ее дочь окончила девять классов и поступила в медицинский колледж - она была активным ребенком и участвовала во всевозможных конкурсах. В целом семья была дружной.

«Жили они хорошо. Все у них было прекрасно. Такого не было, что они там нуждались в чем-то. То есть ребенок всегда был одет, тоже никаких проблем в этом не было. Плюс у них огород был, хозяйство», - рассказала соседка.

По ее словам, сам супруг иногда вел себя странно. При этом он никогда не проявлял агрессии и не устраивал драки в семье.

«Сам себе на уме, молчаливый. <…> Не было такого, что он там руку мог приложить или как-то обидеть», - добавила соседка.

Всех жителей села шокировало случившееся, отметила женщина. По ее мнению, супруг не мог совершить убийство из-за отказа жены в интимной близости. Вероятнее всего, произошел бытовой конфликт.

«Такая бредовая вообще вот версия. <…> Все у них в этом плане было прекрасно», - добавила она.

О задержании жителя Курской области стало известно 14 ноября. По данным СК России, утром 13 ноября дома в Октябрьском районе мужчина ударил ножом дочь, жену и мать. От полученных ранений они скончались. Telegram-канал Mash заявил, что причиной убийства мог стать отказ супруги в интимной близости.

Убийства Семья
14 ноября 2023, 17:46
Обыски начались в доме ушедшего в отставку врио главы правительства Самарской области — СМИ
РИА «Новости»
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Федеральная служба безопасности начала обыски дома у врио председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова, который ушел в отставку 1 ноября. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По версии следствия, Кудряшов вместе с коллегой перевел компании «Волгатрансстрой-проект» 194 миллиона рублей за строительство станции метро «Самарская». Однако в итоге объект строить не стали, объяснив это маленьким расстоянием между станциями.

«А сегодня Кудряшов внезапно объявил о своей отставке, причиной стало состояние здоровья», - указали авторы Telegram-канала.

По данным Shot, против чиновника возбудили дело по статье о превышении должностных полномочий. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Виктор Кудряшов пришел в правительство Самарской области в 2016 году на должность советника губернатора. Чиновник также успел поработать в мэрии Самары.

Ранее обыски прошли дома у замминистра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова, которого заподозрили во взяточничестве. Фигуранта отправили в СИЗО до 2 января 2024 года.

Законы Преступления ФСБ

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