Подросток из Херсонской области передавал ВСУ фото российских систем ПВО
В Херсонской области задержали 15-летнего подростка по обвинению в государственной измене. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», школьник отправлял фотографии российских систем ПВО бывшему работодателю, который служит в ВСУ.
В сентябре подросток связался с мужчиной, у которого подрабатывал летом 2020 года. Бывший работодатель оказался военнослужащим украинской армии, он попросил юношу отправлять ему фотографии российской военной техники за денежное вознаграждение.
Школьник отправил ему снимок комплекса ЗРПК «Панцирь-С1», после чего к подростку пришли силовики. У обвиняемого изъяли технику, два шеврона, части СВУ и два флага Украины. Юноша написал явку с повинной. По факту госизмены следствие возбудило уголовное дело.
Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя ДНР , подозреваемого в передаче секретных данных Украине. Мужчина предпринимал попытки вступить в добровольческие отряды с целью получения секретных сведений. Для связи с Украиной подозреваемый использовал тайники и закрытые сообщества в мессенджерах и соцсетях.