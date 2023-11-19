«[Он] сознался, все рассказал», - рассказали агентству в СК.

Следствие установило, что 17 ноября погибший школьник пришел в гости к своему однокласснику. Мальчики поссорились, а подозреваемый взял в сенях топор и ударил 12-летнего товарища.

После осознания, что он сделал, подросток решил избавиться от тела. На тележке он привез его к реке Мазулька и сбросил в воду. Как сообщили в пресс-службе Следкома, во время осмотра места происшествия нашли следы крови, тележку и вещи погибшего.

О пропаже ребенка в полицию сообщили мать мальчика. Его тело обнаружили 18 ноября. Сначала следователи прорабатывали несколько версий, в том числе о причастности к убийству отчима подростка. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Ранее стало известно о другом резонансном деле. Екатеринбургский школьник зарезал свою возлюбленную , а затем ее мать. Мальчик, находясь в гостях у подруги, повздорил с ней, схватился за нож и убил. После он дождался родительницу девушки, расправился с ней, забрал у убитой банковскую карту и пошел гулять с другом.