19 ноября 2023, 09:33

Подросток из Ачинска сознался в жестоком убийстве одноклассника — СК

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Подросток в Ачинске сознался в убийстве одноклассника, тело которого сбросил в реку. Сейчас мальчик находится в социальном учреждении, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Следкома по Красноярскому краю.

«[Он] сознался, все рассказал», - рассказали агентству в СК.

Следствие установило, что 17 ноября погибший школьник пришел в гости к своему однокласснику. Мальчики поссорились, а подозреваемый взял в сенях топор и ударил 12-летнего товарища.

После осознания, что он сделал, подросток решил избавиться от тела. На тележке он привез его к реке Мазулька и сбросил в воду. Как сообщили в пресс-службе Следкома, во время осмотра места происшествия нашли следы крови, тележку и вещи погибшего.

О пропаже ребенка в полицию сообщили мать мальчика. Его тело обнаружили 18 ноября. Сначала следователи прорабатывали несколько версий, в том числе о причастности к убийству отчима подростка. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Ранее стало известно о другом резонансном деле. Екатеринбургский школьник зарезал свою возлюбленную , а затем ее мать. Мальчик, находясь в гостях у подруги, повздорил с ней, схватился за нож и убил. После он дождался родительницу девушки, расправился с ней, забрал у убитой банковскую карту и пошел гулять с другом.

Убийства Следственный комитет России
18 ноября 2023, 23:24
Юный петербуржец нашел подо льдом мертвеца
unsplash.com
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Подросток нашел мертвого человека подо льдом в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила «Фонтанка».

Юный житель Северной столицы обратился в правоохранительные органы около 20:00. На место случившегося прибыла оперативно-следственная группа. В канаве подо льдом лежал мертвый одетый мужчина. Погибшего извлекли, его тело отправили в морг для установления причины смерти.

Ранее в Зеленограде в одной из квартир обнаружили тело женщины. Труп пролежал какое-то время и мумифицировался. Тревогу забила родственница погибшей после того, как не смогла до нее дозвониться.

До этого в столичной гостинице скончались два постояльца. Трупы нашли во вторник днем без следов насильственной смерти.

Около недели назад в московской квартире нашли мумию пенсионера , который умер более четырех лет назад. Им оказался выходец с Украины. Он состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Санкт-Петербург Полиция
18 ноября 2023, 23:07
Следователи заподозрили в убийстве мальчика из Ачинска его друга-ровесника
РИА «Новости»
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В убийстве 12-летнего школьника в Ачинске заподозрили его друга-сверстника. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю.

В ходе осмотра частного дома, расположенного поблизости от реки, где нашли тело ребенка, обнаружили следы крови. В огороде нашли рюкзак погибшего.

«На причастность к убийству подростка проверяется его сверстник и отчим сверстника», - заявили следователи.

СК возбудил уголовное дело по факту случившегося. Накануне мать мальчика обратилась к правоохранителям с заявлением об исчезновении сына, который не вернулся из школы после уроков.

В рамках поисковых мероприятий тело ребенка нашли в реке Мазулька. Следователи выявили следы насильственной смерти.

Несколько дней назад в Екатеринбурге пропала девочка 12 лет.

Правоохранители до сих пор занимаются поисками ребенка.

До этого в Воронеже пропала школьница. Она ушла из дома и не вернулась.

Приметы девочки назвали представители поисково-спасательного отряда «Регион 36».

Убийства Дети Красноярский край
18 ноября 2023, 22:51
Бастрыкин заинтересовался видео с мужчиной, «кормящим грудью» младенца
РИА «Новости»
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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки, организованной следователям после появления в социальных сетях видео с тюменцем, который «кормил грудью» младенца. Сообщение опубликовали в Telegram-канале СК РФ.

В местных СМИ ранее появилась информация, что органы опеки проверяют жителя Тюменской области из-за видео с младенцем-инвалидом, сосущим грудь мужчины. На ролик попал момент, как тюменец сам перерезает малышу пуповину.

«В социальных медиа опубликован видеоролик, на котором мужчина совершает противоправные действия в отношении новорожденного ребенка», - сообщили в ведомстве.

Следователи организовали проверку по факту случившегося. Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Тюменской области представить доклад о ходе расследования и предварительно установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что жительница Приморского края родила младенца и сожгла его в печи. Происшествие случилось в поселке Оленеводе.

Тюмень Следственный комитет России
18 ноября 2023, 19:13
Уголовное дело возбудили после стрельбы у банка в центре Москвы
РИА «Новости»
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Уголовное дело о разбое возбудили после вооруженного нападения у банка в центре Москвы и хищения денежных средств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Правоохранители уточнили, что злоумышленники вели стрельбу из травматического пистолета. По предварительным данным, нападавшие похитили порядка 300 миллионов рублей.

«По данному факту 17 ноября возбуждено уголовное дело», - заявили в МВД.

Накануне в пятницу неизвестные обстреляли двух мужчин, забрали у них сумку с деньгами и скрылись на автомобиле марки Mercedes. В результате нападения один человек пострадал. В настоящее время полицейские разыскивают злоумышленников.

Ограбление со стрельбой в центре Москвы попало на видео. Прокуратура взяла на контроль установление лиц, причастных к совершению разбойного нападения, и привлечение их к уголовной ответственности.

Уголовное дело Стрельба Ограбления Москва 2023

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