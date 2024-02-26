Подростков-поджигателей квартирных дверей задержали в Коми

Сотрудники уголовного розыска задержали парней в Сыктывкаре. Их подозревают в поджогах квартирных дверей.

«Полицейские установили причастность к совершению противоправных деяний семерых несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет», - уточнили в ведомстве.

Двоих из этих подростков ранее уже привлекали к уголовной ответственности. В ходе допроса подозреваемые дали признательные показания. Они рассказали, что через мессенджер один из них нашел «подработку». Для получения денег им нужно было выполнять задания от некоего куратора. При этом предоставлять ему видеоотчеты о проделанной работе.

Следователи возбудили уголовные дела по статье об умышленной порче чужого имущества.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале опубликовала кадры, на которых видно, как подростки выполняли свое дело. Судя по видео, юноши выливали горючий раствор на двери и поджигали их.