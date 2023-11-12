Подростки ограбили тату-студию в Екатеринбурге

По данным источника, ЧП произошло в ночь на воскресенье, 12 ноября, на Уралмаше. Молодые люди разбили окно в помещение, забрали с ресепшена планшеты iPad и наличные деньги из кассы, после чего скрылись.

Во время проникновения один из злоумышленников порезался об стекло, на полу остались многочисленные следы крови.

В пресс-службе МВД по Екатеринбургу сообщили, что отдел полиции № 15 начал проверку по факту происшествия.

«Специалисты устанавливают причастных лиц. По результат проверочных мероприятие МВД примет обоснованное процессуальное решение», - заявили в ведомстве.

В августе прошлого года неизвестные вломились в один из сетевых магазинов на улице Титова в Екатеринбурге с целью кражи, сумму причиненного ущерба не раскрывали.