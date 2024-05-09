Подростка задержали в Ленобласти за оправдание теракта против Татарского

По данным издания, молодой человек оставил запись в соцсети на следующий день после трагических событий в Санкт-Петербурге, публично заявив, что одобряет действия Дарьи Треповой , которая принесла статуэтку с взрывчаткой на творческий вечер Татарского.

Спустя время на это сообщение обратили внимание правоохранители. Подростка задержали 8 мая в его квартире в Сосновом Бору.

По словам источника АН «Оперативное прикрытие», автору поста 17 лет, против него возбудили дело об оправдании терроризма с использованием Интернета. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Официально эти данные пока никак не комментировали.