Подростка задержали в Ленобласти за оправдание теракта против Татарского
В Ленобласти задержали подростка, написавшего во «ВКонтакте» пост с одобрением теракта, жертвой которого стал военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом сообщила «КП-Петербург» со ссылкой на АН «Оперативное прикрытие».
По данным издания, молодой человек оставил запись в соцсети на следующий день после трагических событий в Санкт-Петербурге, публично заявив, что одобряет действия Дарьи Треповой , которая принесла статуэтку с взрывчаткой на творческий вечер Татарского.
Спустя время на это сообщение обратили внимание правоохранители. Подростка задержали 8 мая в его квартире в Сосновом Бору.
По словам источника АН «Оперативное прикрытие», автору поста 17 лет, против него возбудили дело об оправдании терроризма с использованием Интернета. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Официально эти данные пока никак не комментировали.