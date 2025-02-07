07 февраля 2025, 11:41

Подростка из Татарстана обвинили в терроризме и госизмене

РИА «Новости»
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Несовершеннолетнего жителя Татарстана обвинили в участии в террористической организации и государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По версии следствия, 17-летний подросток через интернет связался с представителями украинской террористической организации летом 2023 года. За денежное вознаграждение он согласился передавать им информацию о расположенных в Казани предприятиях.

Весной 2024 года парня поймали. Против него возбудили уголовное дело по статьям об участии в террористической организации и государственной измене. Расследование дело завершено и его направили для рассмотрения в суд.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - рассказали в ведомстве.

В конце января 18-летнего жителя Курска приговорили к семи годам за госизмену и терроризм. Суд проходил в закрытом режиме, суть уголовного дела не сообщается - вероятно, из-за наличия в деле сведений, составляющих гостайну.

Уголовное дело Суд Казань Терроризм Татарстан Преступления Россия
07 февраля 2025, 09:47
Петербуржец под наркотиками изнасиловал семилетнюю дочь сожительницы
РИА «Новости»
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В Петербурге мужчина принял наркотики и надругался над семилетней дочерью сожительницы. Об этом сообщил телеканал 78.ru.

По данным журналистов, происшествие случилось в Красносельском районе. Злоумышленник изнасиловал ребенка интимной игрушкой. Надругательство он совершил в компании друга, который тоже принял наркотики.

Помимо пострадавшей, в доме находились еще двое детей. Они услышали крики сестры и позвонили матери. Когда женщина вернулась домой, то увидела дочь в крови. Она вызвала скорую, ребенка положили в больницу.

Насильника задержали. Выяснилось, что ранее он уже сидел в тюрьме. Правоохранители выясняют другие обстоятельства случившегося.

Ранее священника в Самаре арестовали за изнасилование 16-летней прихожанки. По данным следователей, он познакомился с ней на исповеди. Вину не признал. Известно, что у подозреваемого есть жена и четверо детей.

Священники Дети Больницы Тюрьмы Изнасилования
07 февраля 2025, 05:51
Контейнеры, где могли быть части тел Тархова и его жены, вывезли на полигон ТКО
РИА «Новости»
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Мусорные контейнеры, в которых могли находиться останки бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены, доставили на полигон для отходов. Об этом сайту samara.kp.ru сообщил региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.

По словам собеседника сайта, содержимое всех контейнеров по предполагаемому маршруту преступницы мусоровоз вывез на полигон ТКО. Баки очищали по всему району. И, судя по всему, ничего подозрительного при этом рабочие не заметили.

Как рассказали авторы статьи, есть версия, что внучка Тархова разбрасывала части тел по разным мусорным бакам, развозя их на такси.

Накануне, 5 февраля, женщину арестовали, а позже ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Убийства Женщины Такси Полигоны Убийство экс-мэра Самары Виктора Тархова
07 февраля 2025, 00:24
Зверское убийство под Волгоградом. В квартире нашли израненные тела мужчины и женщины
Пресс-служба Следственного комитета
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Жестокое двойное убийство произошло в многоэтажном жилом доме города Волжский, неподалеку от Волгограда. О деталях происшествия сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России в официальном Telegram-канале.

Тела жителя Волжского и его подруги правоохранители обнаружили вечером в четверг, 6 февраля. Первые экспертизы подтвердили - причиной смерти жертв стали многочисленные раны острым предметом, предположительно, ножом.

Судя по информации Следкома, убийца действовал жестоко, раны наносились беспорядочно по разным частям тела.

Местные жители рассказали V1.ru, что слышали во дворе крики. По их словам, это произошло еще несколько дней назад.

Следственный комитет по факту убийства возбудил уголовное дело. На месте происшествия работают оперативники и криминалисты. Кроме того, в город прибыли и специалисты из областного СКР.

Ранее вооруженные ножами мужчины напали на посетителей ночного клуба в Нижнем Новгороде.

Убийства Женщины Мужчины Следственный комитет России
06 февраля 2025, 20:14
Суд арестовал мужчину, сбившего трех пешеходов в Новой Москве
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Суд арестовал мужчину, сбившего трех пешеходов на улице Героя России Чернышева в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«С учетом позиции прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов суд заключил под стражу 29-летнего мужчину, сбившего трех пешеходов», сообщили в надзорном ведомстве.

Фигуранту предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Мужчина признал вину и заявил, что не заметил пешеходов из-за ослепившего его солнца.

ДТП произошло 4 февраля. Управляя автомобилем Tank 500, водитель выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и сбил трех пешеходов. В результате две женщины скончались на месте, третью госпитализировали в тяжелом состоянии.

Суд ДТП Мужчины Москва

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