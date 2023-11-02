Подростка госпитализировали после драки с учеником в гимназии в Балашихе
Подросток из Балашихи попал в больницу после того, как его избили в гимназии во время перемены. Об этом сообщила прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.
Местная жительница обратилась в прокуратуру Балашихи и сообщила, что ее 14-летний сын пострадал в драке. Городской прокурор поручил начать проверку по обращению женщины.
Правоохранители выяснили, что 30 октября 10-классник спровоцировал конфликт с пострадавшим. Затем зачинщик драки ударил подростка головой в нос. Учащийся гимназии также бил 14-летнего оппонента кулаками по голове и телу.
«Впоследствии пострадавший госпитализирован <…> с диагнозом ушиб головного мозга», - указали в прокуратуре.
При координации городского прокурора полицейские осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер наблюдения, опросили подростков, их законных представителей и педагогов. Прокуратура также обратилась к начальнику управления по образованию администрации городского округа Балашиха с требованием устранить выявленные нарушения и усилить контроль за поведением учащихся в гимназии.
Ранее следователи возбудили уголовное дело из-за избиения подростка в торговом центре в Серпухове.
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