Подростка госпитализировали после драки с учеником в гимназии в Балашихе

Местная жительница обратилась в прокуратуру Балашихи и сообщила, что ее 14-летний сын пострадал в драке. Городской прокурор поручил начать проверку по обращению женщины.

Правоохранители выяснили, что 30 октября 10-классник спровоцировал конфликт с пострадавшим. Затем зачинщик драки ударил подростка головой в нос. Учащийся гимназии также бил 14-летнего оппонента кулаками по голове и телу.

«Впоследствии пострадавший госпитализирован <…> с диагнозом ушиб головного мозга», - указали в прокуратуре.

При координации городского прокурора полицейские осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер наблюдения, опросили подростков, их законных представителей и педагогов. Прокуратура также обратилась к начальнику управления по образованию администрации городского округа Балашиха с требованием устранить выявленные нарушения и усилить контроль за поведением учащихся в гимназии.

Ранее следователи возбудили уголовное дело из-за избиения подростка в торговом центре в Серпухове.

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