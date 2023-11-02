02 ноября 2023, 19:20

Подростка госпитализировали после драки с учеником в гимназии в Балашихе

Unsplash
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Подросток из Балашихи попал в больницу после того, как его избили в гимназии во время перемены. Об этом сообщила прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

Местная жительница обратилась в прокуратуру Балашихи и сообщила, что ее 14-летний сын пострадал в драке. Городской прокурор поручил начать проверку по обращению женщины.

Правоохранители выяснили, что 30 октября 10-классник спровоцировал конфликт с пострадавшим. Затем зачинщик драки ударил подростка головой в нос. Учащийся гимназии также бил 14-летнего оппонента кулаками по голове и телу.

«Впоследствии пострадавший госпитализирован <…> с диагнозом ушиб головного мозга», - указали в прокуратуре.

При координации городского прокурора полицейские осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер наблюдения, опросили подростков, их законных представителей и педагогов. Прокуратура также обратилась к начальнику управления по образованию администрации городского округа Балашиха с требованием устранить выявленные нарушения и усилить контроль за поведением учащихся в гимназии.

Ранее следователи возбудили уголовное дело из-за избиения подростка в торговом центре в Серпухове.

Группа сверстников напала на парня из-за его неформального вида.

Драки Дети Школьники Балашиха Избиения
02 ноября 2023, 18:17
Суд в Москве приговорил бизнесмена к 13 годам колонии за госизмену и попытку контрабанды
РИА «Новости»
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Московский городской суд приговорил бизнесмена Ахаджона Зохидова к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о государственной измене и покушении на контрабанду. Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Мужчину обвинили в перевозке через заграницу огнестрельного оружия, ядовитых веществ, боеприпасов и других. Процесс проходил в закрытом от публики и журналистов режиме, так как материалы уголовного дела содержат секретную информацию. Приговор пока не вступил в силу. Защита планирует обжаловать наказание.

СМИ выяснили, что Зохидов зарегистрировал ИП в деревне Брехово в Химках, по которому он ведет деятельность таксиста, а также он был гендиректором ООО ТК «Пинекст», которая занималась оптовой торговлей.

В начале октября жительницу Свердловской области приговорили к четырем годам условно за незаконный вывоз из России стратегически важных ресурсов.

Суд Контрабанда Такси Москва 2023
02 ноября 2023, 16:45
Мужчина пойдет под суд за избиение таксиста в Москве
Пресс-служба прокуратуры Москвы
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Москвич предстанет перед судом за избиение таксиста, который запретил ему распивать алкоголь в салоне автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По информации ведомства, инцидент произошел 18 июня. Мужчина вызвал такси, на котором собирался ехать с семьей на улицу Большая Дмитровка. В один момент он попросил водителя остановиться и вернулся в салон с открытой бутылкой пива. Таксист сказал, что не поедет, так как распивать спиртные напитки в салоне машины запрещено.

Пассажир разозлился и набросился с кулаками на водителя. Жена пыталась остановить его, но не смогла. Всю ситуацию зафиксировала камера видеонаблюдения.

Водитель сразу обратился в больницу, а затем в правоохранительные органы, где изначально ему отказали в возбуждении уголовного дела. Спустя несколько месяцев расследование возобновили и предъявили обвинение нападавшему по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

В начале октября этого года в Москве 24-летний мужчина вызвал такси, но по прибытии на место отказался расплатиться за поездку. Произошла драка , после которой пассажир ограбил водителя и скрылся.

Драки Прокуратура РФ Такси Москва 2023
02 ноября 2023, 13:09
Москвичка лишилась более 19 миллионов рублей из-за телефонных мошенников
Fotolia / StudioPortoSabbia
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Москвичка потеряла более 19 миллионов рублей, поверив телефонным мошенникам. Об этом сообщила в Telegram-канале прокуратура столицы.

По информации ведомства, злоумышленники представились сотрудниками банка и уведомили 66-летнюю пенсионерку о попытках взять кредит на ее имя. Они уговорили женщину снять наличные деньги и перевести их на «безопасный счет». На указанные реквизиты обманутая женщина перевела 19 миллионов рублей.

Затем аферисты попросили москвичку переслать им QR-код из мобильного приложения банка, лишив ее еще 600 тысяч рублей. Потом под предлогом проверки банковской ячейки со сбережениями мошенники сняли со счета пенсионерки еще 200 тысяч.

Общая сумма ущерба составила более 19,8 миллионов рублей. Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию.

Ранее родственницу семьи Романовых обманули на 165,5 миллиона рублей при продаже картин в Москве .

Мошенничество Москва 2023
02 ноября 2023, 11:47
Подозреваемого в изнасиловании и убийстве пенсионерки в 2011 году задержали в Москве
РИА «Новости»
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Московские полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании и непредумышленном убийстве пенсионерки на юге Москвы в 2011 году. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По информации ведомства, 22 июня 2011 года 23-летний гражданин Узбекистана находился в лесопарковой зоне рядом с Сумским проездом в Москве. Он нанес множество ударов кулаками по голове 74-летней пенсионерке, из-за чего она скончалась. После избиения мужчина изнасиловал пожилую женщину и скрылся с места преступления.

Оперативники установили личность подозреваемого. Его задержали в столичном аэропорту. Во время допроса мужчина не признал свою вину. Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее сообщалось о том, что москвичка пойдет под суд за убийство свекрови гантелью 21 год назад.

Изнасилования Следственный комитет России Москва 2023

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