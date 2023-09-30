Подпольную нарколабораторию накрыли полицейские Дмитрова в частном доме

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Задержанный признался, что приготовленный им мефедрон готовили к сбыту на территории Подмосковья и Москвы.

«При обследовании помещения лаборатории полицейские обнаружили и изъяли пластиковую бочку с порошкообразным веществом, пластиковый контейнер с кристаллообразным веществом, стеклянную банку с жидкостью внутри и кристаллообразным осадком», - отчитались в МВД.

Также в частном доме нашли разнообразное лабораторное оборудование и специфическую посуду. Изготовленного порошка в нарколаборатории обнаружили 20 килограммов, жидкости - 43 литра.

Теперь мужчина стал фигурантом дела по статье 91 УК.

Ранее жителя Тамбовской области посадили на 14 лет в колонию строгого режима за изготовление и попытку сбыта наркотических веществ.