Подпольную нарколабораторию накрыли полицейские Дмитрова в частном доме

30 сентября 2023, 18:56
РИА «Новости»
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В Дмитрове задержали уроженца Яхромы по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Как сообщили в пресс-службе МВД Московской области, мужчина устроил лабораторию в частном доме.

Задержанный признался, что приготовленный им мефедрон готовили к сбыту на территории Подмосковья и Москвы.

«При обследовании помещения лаборатории полицейские обнаружили и изъяли пластиковую бочку с порошкообразным веществом, пластиковый контейнер с кристаллообразным веществом, стеклянную банку с жидкостью внутри и кристаллообразным осадком», - отчитались в МВД.

Также в частном доме нашли разнообразное лабораторное оборудование и специфическую посуду. Изготовленного порошка в нарколаборатории обнаружили 20 килограммов, жидкости - 43 литра.

Теперь мужчина стал фигурантом дела по статье 91 УК.

Ранее жителя Тамбовской области посадили на 14 лет в колонию строгого режима за изготовление и попытку сбыта наркотических веществ.

Наркотики Россия Полиция
Приятелей устраивавших драки школьников из Химок задержали в Москве
23 октября 2023, 15:23
РИА «Новости»
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Московские следователи задержали двух приятелей школьников из городского округа Химки, сильно избивших подростка. Как сообщила пресс-служба столичного главка СК, новые фигуранты дела вместе с подмосковными знакомыми устраивали драки в торговом центре на Ходынском бульваре.

Московские следователи задержали двух приятелей школьников из городского округа Химки, сильно избивших подростка. Как сообщила пресс-служба столичного главка СК , новые фигуранты дела вместе с подмосковными знакомыми устраивали драки в торговом центре на Ходынском бульваре.

Установить личности несовершеннолетних правоохранители смогли после изучения записи с камер видеонаблюдения. После задержания подросткам предъявили обвинение в хулиганстве и арестовали.

На минувшей неделе Подмосковный главк СК сообщил о задержании двух школьников из городского округа Химки , которые нападали на подростков, а также вместе с приятелями затевали массовые драки в московском торговом центре, провоцируя посетителей. Все свои действия обвиняемые снимали на видео и публиковали в социальных сетях.

Пока следователи установили только четыре случая нападения. Сейчас правоохранители изучают причастность подростков к другим преступным эпизодам.

Драки Химки СК РФ Школьники Москва 2023
Бойца ММА Якубова арестовали по делу об оправдании терроризма
23 октября 2023, 15:07
РИА «Новости»
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Чертановский суд Москвы удовлетворил просьбу следствия и арестовал бойца ММА Ильяса Якубова по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка следственного комитета.

Следственный комитет официально не упомянул имя задержанного в своем сообщении, но указал, что данное лицо обвинили в оправдании терроризма. По информации ведомства, в октябре 2023 года он сделал видеозапись с высказываниями, оправдывающими террористическую деятельность, и разместила ее в открытом доступе на своей странице в запрещенной соцсети.

Как сообщила « Российская газета », Якубов процитировал в своем видео Шамиля Басаева. Спортсмен не согласен с обвинениями и не считает себя преступником.

По статье о публичном оправдании терроризма ему грозит до семи лет заключения.

Ранее сообщалось о задержании Якубова , которого прежде объявляли в федеральный розыск.

Суд Терроризм Следственный комитет России Москва 2023
СБУ и ЦРУ готовились к убийству Дугиной и Татарского почти 10 лет – СМИ
23 октября 2023, 14:58
РИА «Новости»
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Сотрудники Службы безопасности Украины убили политолога Дарью Дугину и военкора Владлена Татарского при поддержке Центрального разведывательного управления США и при помощи передового оборудования. На подготовку преступлений потратили почти 10 лет. Такую версию выдвинула газета The Washington Post.

Убийства
Увидел велосипед и спрятал в канаве. Кража в Егорьевске попала на видео
23 октября 2023, 14:54
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В Егорьевске мужчина угнал велосипед и спрятал в канаве, чтобы сдать на металлолом. Сотрудники Росгвардии по Московской области нашли пропажу по следам от колес. «360» показал видео преступления.

На кадрах с камеры наблюдения видно, как мужчина подъехал к магазину на собственном велосипеде, но увидев еще один, схватил его и уехал. Далеко уйти не удалось - сотрудники вневедомственной охраны вычислили маршрут вора по следам от шин и схватили недалеко от места преступления.

В отделе полиции установили личность подозреваемого - 36-летнего ранее судимого жителя. Он сознался, что спрятал велосипед в канаве, чтобы позже забрать и сдать на металлолом.

В Санкт-Петербурге с парковки возле дома на проспекте Науки украли велосипед за 55 тысяч рублей. Его владелец - студент обратился в полицию. Виновника разыскали и передали дело в суд.

Росгвардия Кражи Егорьевск

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