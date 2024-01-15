Подозреваемый в убийстве женщины в подвале в Москве успел сбежать за границу

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По информации канала, подозреваемый - 35-летний гражданин Узбекистана Шехназар Ишбаев - еще вечером 10 января вылетел из аэропорта Внуково на родину.

Погибшая познакомилась с убийцей в интернете, на сайте знакомств. На первое свидание новый кавалер позвал ее в подвал многоэтажки на 16-й Парковой улице. Оттуда женщина вечером 9 января прислала дочери свою геопозицию.

Спустя два дня ее тело нашли в этом помещении в строительном мешке. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее житель Турции сбросил девушку со скалы после отказа выйти за него замуж.