Подозреваемый в убийстве женщины в подвале в Москве успел сбежать за границу
Мужчина, подозреваемый в убийстве женщины на свидании в подвале одной из московских многоэтажек, успел бежать из города за границу. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
По информации канала, подозреваемый - 35-летний гражданин Узбекистана Шехназар Ишбаев - еще вечером 10 января вылетел из аэропорта Внуково на родину.
Погибшая познакомилась с убийцей в интернете, на сайте знакомств. На первое свидание новый кавалер позвал ее в подвал многоэтажки на 16-й Парковой улице. Оттуда женщина вечером 9 января прислала дочери свою геопозицию.
Спустя два дня ее тело нашли в этом помещении в строительном мешке. Следователи возбудили уголовное дело.
Ранее житель Турции сбросил девушку со скалы после отказа выйти за него замуж.