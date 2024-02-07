07 февраля 2024, 22:16

Подозреваемый в убийстве трех пенсионерок в Подмосковье мог скрыться за границей

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Следственный комитет потребовал заочного ареста Михаила Борзых, которого подозревают в убийстве владелицы завода ТИАЛ 64-летней Светланы Филанович и ее подруг 67-летних сестер-близняшек Натальи и Ирины в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, мужчина мог скрыться за пределами России.

Ранее в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа Московской области нашли трупы трех пенсионерок. По данным следователей, женщин застрелили в частном доме еще 5 февраля, а их тела обнаружил сосед на следующий день.

По факту убийства возбудили уголовное дело. Как сообщили в СК по Подмосковью, разбирательство передали в первое управление по расследованию особо важных дел. Группа наиболее опытных криминалистов и следователей приступила к работе.

Наро-Фоминск Уголовное дело Убийства Россия
07 февраля 2024, 18:37
Начальницу отдела налоговой инспекции в Москве отправили арестовали по делу о взятках
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В Басманном районном суде Москвы постановили арестовать начальницу одного из отделов ИФНС № 30 Юлию Лактюхину по делу о взятках. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и отправил Лактюхину под арест на месяц и 28 суток.

Начальницу отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС № 30 обвиняют в получении взятки в крупном размере.

Ранее Никулинский районный суд приговорил экс-следователя по особо важным делам СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Артема Виноградова к девяти с половиной годам колонии строгого режима. Его признали виновным в приготовлении к преступлению и получении взятки. Виноградову также на 10 лет запретили работать на государственной службе и в правоохранительных органах.

Суд Аресты Москва
07 февраля 2024, 17:49
Подозреваемого в убийстве на юго-западе Москвы экстрадировали из Киргизии
РИА «Новости»
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Подозреваемого в убийстве на юго-западе Москвы в 2021 году экстрадировали из Киргизии. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Согласно материалам следствия, в марте 2021 года подозреваемый, находясь в жилом помещении по адресу улица Архитектора Власова, нанес знакомому колото-резаные ранения в области шеи. Мужчина умер на месте происшествия.

Подозреваемый скрылся на территории Киргизии. Против него выдвинули обвинение заочно и объявили в международный розыск. Позже фигуранта дела экстрадировали в Москву.

Еще одного мужчину, обвиняемого в многомиллионном мошенничестве, экстрадировали в Россию из Аргентины. По версии оперативников, вместе с другими лицами он создал организованную группу, чтобы заключать фиктивные договоры на поставки автозапчастей.

Киргизия Убийства Следственный комитет России Москва
07 февраля 2024, 17:37
Семь новых эпизодов нашли в деле о торговле детьми в Москве
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Правоохранители выявили еще семь сделок, связанных с торговлей новорожденными детьми тремя подозреваемыми женщинами, которых отправили на время следствия в изолятор. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что злоумышленницы находили беременных женщин, которые не хотели оставлять себе детей. Подозреваемые брали на себя организацию родов, расходы на продукты, лекарства и медицинские услуги. Затем они забирали новорожденных и регистрировали их в ЗАГСе по фальшивым документам как собственных детей.

На начальном этапе следствие установило, что одна из женщин незаконно оформила пятерых младенцев, вторая - шестерых. Позже правоохранителям удалось установить еще семь сделок с детьми.

Подозреваемых обвинили в преступлении, совершенном организованной группой. Расследование уголовного дела о торговле детьми продолжается.

Схему выстроили на деятельности «благотворительных фондов» , работавших с желающими сделать аборт женщинами. Злоумышленники публиковали таргетированную рекламу своих услуг в Сети.

Дети Москва
07 февраля 2024, 14:55
«Их добротой могли воспользоваться». Подруга — о жертвах тройного убийства в Подмосковье
РИА «Новости»
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Убитые в Подмосковье сестры-близнецы и их приятельница были добрыми, отзывчивыми и гостеприимными людьми, и этим кто-то мог воспользоваться. Об этом «360» рассказала подруга одной из жертв, Натальи К., Алла.

По ее словам, приятельница сестер Светлана, с которой они жили, была их дальней родственницей и совладельцем завода, «деловой бизнес-леди».

«Они были очень небедными женщинами. Я их давно не видела. Наташу видела периодически, мы с ней были более близки. <…> Дружили более 20 лет. <…> Когда они переехали, лет 10 назад, мы стали реже общаться, подробностей их жизни не знала. С Наташей чисто по творчеству общались», - сообщила Алла.

Они с Натальей сблизились, когда обе возглавляли культурные учреждения. Со Светланой сестры вместе учились в институте и жили в одном городе. Алла вспомнила, что Наталья примерно до 2000 года жила в Петербурге, а потом ее сестра построила дом и пригласила ее в гости. Позже они съехались. Детей не было ни у той ни у другой, зато есть родные брат и сестра. У Светланы же в Петербурге живет дочь.

«Они были очень общительными, добрыми, гостеприимными, всегда всем на помощь приходили, и вполне возможно, что кто-то воспользовался их добротой», - добавила Алла.

Она со слезами призналась, что как раз звонила Наталье целый день, поскольку она должна была в субботу, 10 февраля, приехать к ней на мероприятие «в качестве жюри».

Тела трех пенсионерок с огнестрельными ранениями нашли в доме в деревне Свитино. Следователи возбудили уголовное дело.

Убийства

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