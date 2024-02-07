Подозреваемый в убийстве трех пенсионерок в Подмосковье мог скрыться за границей

По предварительным данным, мужчина мог скрыться за пределами России.

Ранее в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа Московской области нашли трупы трех пенсионерок. По данным следователей, женщин застрелили в частном доме еще 5 февраля, а их тела обнаружил сосед на следующий день.

По факту убийства возбудили уголовное дело. Как сообщили в СК по Подмосковью, разбирательство передали в первое управление по расследованию особо важных дел. Группа наиболее опытных криминалистов и следователей приступила к работе.