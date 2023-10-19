Подозреваемый в убийстве сына Стаса Намина сбил насмерть женщину в Москве — СМИ
Приемный сын музыканта и композитора Стаса Намина отбыл условный срок за смертельное ДТП на юго-западе Москвы. В 2007 году он сбил женщину, сообщил Telegram-канал Mash.
Впервые Роман Микоян, которого заподозрили в убийстве сводного брата Артема Микояна и его бабушки Полины Ткаченко, стал фигурантом уголовного дела об убийстве 16 лет назад. В январе 2007 года он на своей Honda Accord сбил женщину на юго-западе Москвы. Она скончалась. По информации журналистов, суд приговорил водителя к двум годам тюрьмы условно.
Стас Намин не родной отец Романа Микояна. Он встретился с его матерью, когда мальчику исполнился год. Telegram-канал «112» сообщил, что в деревне Крюково мужчина поругался с 85-летней бабушкой сводного брата из-за продажи дома. Он мог ударить ее ножом, позвать Артема Микояна и расправиться с ним. Мужчина сам вызвал скорую помощь и полицию.
Подозреваемого в убийстве задержали.