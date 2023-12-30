Подозреваемый в убийстве Романа Легойды украл у него 100 тысяч рублей
Стали известны подробности убийства отца журналиста Владимира Легойды 90-летнего Романа Легойды. Как сообщили в СК РФ, задержанный совершил преступление с целью кражи, он похитил у жертвы 100 тысяч рублей.
«Предварительно установлено, что подозреваемый напал на потерпевшего с целью завладения его денежными средствами. После убийства он похитил у пенсионера 100 тысяч рублей, а тело мужчины оставил у обочины неподалеку от СНТ Мещерино-Чурилково», - рассказали в ведомстве.
Правоохранители добавили, что часть денег обнаружили на съемной квартире подозреваемого.
В настоящий момент следователи и криминалисты проводят допрос задержанного.