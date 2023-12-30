Подозреваемый в убийстве Романа Легойды украл у него 100 тысяч рублей

Полтонны гашиша на 800 миллионов рублей изъяли таможенники в Псковской области. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.

«Две крупные партии гашиша не позволили ввезти в Россию сотрудники Северо-Западной оперативной и Псковской таможен совместно с УФСБ России по Псковской области. Из незаконного оборота изъято 478 килограммов наркотика стоимостью свыше 800 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Контрабанду пытались провезти в Россию двое уроженцев Сербии. В двух тягачах с сербскими номерами они пытались пересечь границу из Латвии. Машины задержали с разницей в два дня. Из бака одной извлекли 186 килограммов гашиша, из бака второй - 292 килограмма.

Против нарушителей завели уголовные дела по статье «Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере, совершенная организованной группой».

Ранее сотрудники полиции Ижевска задержали жителя Омской области с 60 свертками наркотиков. Правоохранители обнаружили 20 закладок с запрещенными веществами, которые подозреваемый оборудовал на территории города.