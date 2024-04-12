Подозреваемый в убийстве полицейского в Подмосковье дал признательные показания

«Приехал забрать порошок, наркотический. Там были полицейский. Была перестрелка. С моей стороны стрельба. <…> Я быстро сел на мотоцикл и уехал», - рассказал подозреваемый следователю.

Преступление произошло в воскресенье, 7 апреля, в Щелковском районе Подмосковья. Сотрудники полиции устроили засаду на наркодиллера. Увидев правоохранителей, злоумышленник начал стрелять по ним из пистолета. Один из полицейских от ранений скончался на месте, второй попал в больницу.

Спустя несколько дней подозреваемого задержали в лесном массиве в Тверской области. В Подмосковье его доставили на вертолете.