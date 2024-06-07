Подозреваемый в убийстве пенсионера в московском парке сдался полиции

По данным московского главка СК , тело мужчины с ножевым ранением возле сердца нашли в парке около 3-й Музейной улицы в минувший вторник, 4 июня. В ходе изучения камер наблюдения следователи увидели, что в момент убийства рядом с потерпевшим находились две его несовершеннолетние внучки.

Сами девочки не пострадали, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Следователи завели уголовное дело об убийстве, подозреваемым по которому проходит местный житель 1960 года рождения.

По данным криминалистов, во время прогулки по лесопарковой зоне между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый умышленно ударил оппонента ножом. От полученной раны пенсионер скончался, а напавший на него покинул место происшествия.

В минувший четверг вооруженный мужчина на западе Москвы застрелил системного администратора одной из столичных компаний, а после открыл огонь по прибывшим на место сотрудникам полиции. Правоохранители применили табельное оружие и ранили злоумышленника.

Следователи завели уголовное дело об убийстве, а после дополнили его статьей о незаконном обороте оружия после обнаружения в квартире подозреваемого магазинов от автомата Калашникова.