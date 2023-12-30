30 декабря 2023, 08:52

Подозреваемый в убийстве отца Легойды признал вину

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Подозреваемый в убийстве 90-летнего отца бывшего главы пресс-службы патриарха Кирилла Владимира Легойды признал вину. Видео задержания и допроса опубликовала пресс-служба следственного управления СК по Московской области.

Двадцатипятилетний мужчина рассказал, что попросил Романа Легойду подвезти его до магазина.

«Он меня подвез, я его остановил на половине дороги и показал нож. <…> Я сказал ему: „Давай деньги“. Мы начали бороться, он пытался вырвать у меня нож. И все, я его убил», - сообщил подозреваемый.

По предварительным данным, он похитил у Легойды-старшего 100 тысяч рублей.

Ранее о задержании предполагаемого убийцы сообщило МВД России. Подмосковные полицейские провели эту операцию в кратчайшие сроки.

Тело Романа Легойды с колото-резаными ранами нашли на обочине дороги в Ленинском городском округе Подмосковья. Правоохранители оперативно прибыли на место. По факту убийства возбудили уголовное дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил взять ход расследования под особый контроль.

Задержания Уголовное дело Убийства Деньги
30 декабря 2023, 05:03
Подозреваемый в убийстве Романа Легойды украл у него 100 тысяч рублей
Unsplash
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Стали известны подробности убийства отца журналиста Владимира Легойды 90-летнего Романа Легойды. Как сообщили в СК РФ, задержанный совершил преступление с целью кражи, он похитил у жертвы 100 тысяч рублей.

«Предварительно установлено, что подозреваемый напал на потерпевшего с целью завладения его денежными средствами. После убийства он похитил у пенсионера 100 тысяч рублей, а тело мужчины оставил у обочины неподалеку от СНТ Мещерино-Чурилково», - рассказали в ведомстве.

Правоохранители добавили, что часть денег обнаружили на съемной квартире подозреваемого.

В настоящий момент следователи и криминалисты проводят допрос задержанного.

Убийства
30 декабря 2023, 03:59
Подозреваемого в убийстве отца Легойды задержали в Подмосковье
РИА «Новости»
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Полицейские задержали подозреваемого в убийстве отца Романа Легойды. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

Убийства МВД РФ
30 декабря 2023, 03:34
Полтонны гашиша изъяли на псковской таможне
РИА «Новости»
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Полтонны гашиша на 800 миллионов рублей изъяли таможенники в Псковской области. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.

«Две крупные партии гашиша не позволили ввезти в Россию сотрудники Северо-Западной оперативной и Псковской таможен совместно с УФСБ России по Псковской области. Из незаконного оборота изъято 478 килограммов наркотика стоимостью свыше 800 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Контрабанду пытались провезти в Россию двое уроженцев Сербии. В двух тягачах с сербскими номерами они пытались пересечь границу из Латвии. Машины задержали с разницей в два дня. Из бака одной извлекли 186 килограммов гашиша, из бака второй - 292 килограмма.

Против нарушителей завели уголовные дела по статье «Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере, совершенная организованной группой».

Ранее сотрудники полиции Ижевска задержали жителя Омской области с 60 свертками наркотиков. Правоохранители обнаружили 20 закладок с запрещенными веществами, которые подозреваемый оборудовал на территории города.

Наркотики Таможня Контрабанда Россия Машины
29 декабря 2023, 22:48
Отец журналиста Легойды не гулял с внуком во время нападения
РИА «Новости»
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Информация о том, что на отца Владимира Легойды Романа напали, когда он гулял с внуком, не соответствует действительности. Об этом «360» сообщили в окружении журналиста.

Ранее в СМИ появились сообщения, что отец экс-главы пресс-службы патриарха Кирилла был не один перед тем, как на него напали. По данным источника, с внуком погибшего все хорошо.

Тело 90-летнего мужчины нашли на обочине дороги в Ленинском городском округе Подмосковья. На нем были множественные колото-резаные раны. По данным журналистов, его обнаружили через четыре часа после выхода из дома. По предварительной информации, неизвестные нанесли жертве 18 ранений.

На место происшествия оперативно приехали криминалисты и следователи СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил взять ход расследования под особый контроль.

СК РФ

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