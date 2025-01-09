Подозреваемый в убийстве четырех детей под Тверью умер в больнице

Источник издания уточнил, что фигурант уголовного дела умер более недели назад.

По версии следствия, подозреваемый зарезал четверых детей, а затем пытался покончить с собой. Мужчине предъявили обвинение по статье «Убийство» , суд отправил его под стражу.

Подозреваемый был выходцем из Таджикистана с российским гражданством. Его жена рассказала, что она слышала шум в доме , но не могла выйти из комнаты, потому что ее заперли.

Всего в семье было шесть детей. Когда старший ребенок выпустил мать из комнаты, она увидела своего раненого мужа и старалась остановить у него кровотечение.