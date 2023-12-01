01 декабря 2023, 12:32

Подозреваемый в теракте на железной дороге в Рязанской области признал вину

РИА «Новости»
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Мужчина, задержанный по подозрению в совершении теракта на железной дороге в Рязанской области, признал вину. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

При обысках у 35-летнего задержанного нашли компоненты для изготовления взрывчатки, средства связи и электронные носители информации с фото- и видеоотчетами о совершенных преступлениях. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и выберут меру пресечения. Сейчас следователи проверяют его причастность к аналогичным преступлениям.

Выяснилось также, что помимо российского у мужчины есть итальянское гражданство.

Подрыв самодельного взрывного устройства произошел на 190-м километре 3-го главного пути перегона станций «Рыбное - Блокпост 204-й километр» в Рязанской области 11 ноября. С рельсов сошли 19 вагонов грузового состава , из них 15 получили повреждения. Пострадал помощник машиниста.

По факту происшествия возбудили уголовные дела о теракте и незаконном приобретении и хранении взрывных устройств. Грамотная работа следователей Западного межрегионального СУ на транспорте, представителей ФСБ, МВД и Росгвардии помогла задержать предполагаемого преступника.

«В ходе допроса задержанный дал признательные показания», - констатировали в ведомстве.

Рязанец рассказал, что в феврале 2023 года его завербовал сотрудник ГУР Минобороны Украины. После этого он прошел диверсионную подготовку в Латвии при участии местных спецслужб и уже в марте вернулся в Рязань.

Задержания Терроризм СК РФ Следственный комитет России
01 декабря 2023, 12:52
Обвиняемого в развратных действиях с несовершеннолетней задержали в Москве
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В столице задержали мужчину, обвиняемого в совершении развратных действий с несовершеннолетней. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба московского Следственного комитета.

По имеющимся данным, 25 ноября мужчина приставал к 13-летней девочке возле Лосиноостровского пруда. Подозреваемого - мужчину из Узбекистана 1977 года рождения - вскоре удалось задержать.

Мужчине предъявили обвинение и заключили под стражу. Против него возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях. Выяснилось также, что мужчина нарушал миграционное законодательство.

Также суд в Москве арестовал 37-летнего подозреваемого в убийстве и изнасиловании женщины в 2010 году. Обвиняемый вместе с сообщником совершил нападение на 25-летнюю незнакомку около железнодорожных путей на улице Фрязевская. Второго злоумышленника продолжат искать.

Преступления Следственный комитет России Москва 2023
01 декабря 2023, 11:05
Продававших пожарные датчики под видом сотрудников МЧС аферистов задержали в Москве
РИА «Новости»
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В Москве задержали троих аферистов, продававших пожарные датчики по завышенной цене под видом сотрудников МЧС. Они обманули более чем 30 пенсионеров, сообщил РИА «Новости» начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Владимир Васенин.

По его словам, двое мужчин и одна женщина обходили квартиры под видом инспекторов МЧС и убеждали пенсионеров купить у них датчики пожарной безопасности за почти пять тысяч рублей, что в 10 раз превышает их рыночную стоимость. Таким образом они обманули более чем 30 пенсионеров.

Трех аферистов задержали и возбудили против них дела по части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Двое - под подпиской о невыезде, третьего заключили под стражу.

Ранее в Москве аферисты развели двух пенсионеров на более чем восемь миллионов рублей. Они представились брокерами и предложили вложиться в инвестиции «по-крупному».

Мошенничество Москва 2023
01 декабря 2023, 10:32
Задержанного в Рязанской области диверсанта обвинили в подрыве железнодорожного полотна
РИА «Новости»
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В Рязанской области по подозрению в терроризме задержали 35-летнего мужчину. Диверсанта завербовали украинские спецслужбы. Его обвинили в подрыве железнодорожного полотна на перегоне станций Рыбное — Блокпост 204-й километр, сообщил Следственный комитет России.

«Задержан мужчина, установивший самодельные взрывные устройства на железной дороге, в результате чего произошел сход вагонов грузового поезда. Им оказался житель Рязанской области 1988 года рождения, имеющий гражданство России и Италии», - сообщила пресс-служба.

На допросе подозреваемый сознался в работе на Главное управление разведки Минобороны Украины. В феврале 2023 года его завербовали и отправили на диверсионную подготовку в Латвию. Обучение проходило с участием латвийских спецслужб. В марте мужчина вернулся в Рязань.

Во время обыска у него изъяли компоненты для изготовления взрывчатки и бомбы, средства связи, электронные носители информации с фотографиями и видео с места диверсий. Уголовное дело возбудили по статьям 205 УК России «Террористический акт» и 222.1 «Незаконные приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Он причастен к атаке четырьмя БПЛА на военный аэродром «Дягилево» в Рязани 20 июля, сообщил Центр общественных связей ФСБ. Мужчину завербовали в Стамбуле, а подготовку провели в Екабпилсе.

Подрыв на 190-м километре перегона станций Рыбное - Блокпост 204-й километр произошел 11 ноября. С рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда , из них 15 получили повреждения.

В Рязанской области по подозрению в терроризме задержали 35-летнего мужчину. Диверсанта завербовали украинские спецслужбы. Его обвинили в подрыве железнодорожного полотна на перегоне станций Рыбное - Блокпост 204-й километр, сообщил Следственный комитет России.

Терроризм ФСБ Следственный комитет России
01 декабря 2023, 03:10
Убитая в Турции россиянка жаловалась на угрозы
Freepik
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Убитая в турецком городе Бодруме россиянка Ирина Двизова жаловалась знакомым на угрозы от любовника. Об этом сообщила газета Sabah, сославшись на источники в правоохранительных органах.

В России у женщины был муж - богатый бизнесмен. Но шесть лет назад она приехала в Бодрум с новым возлюбленным из Литвы Андреем Кушлевичем.

«Утверждается, что модель, которая впоследствии привезла в Бодрум детей от первого мужа, в последние месяцы рассказывала своему близкому окружению, что ее литовский любовник угрожал ей», - сообщил источник газеты.

Из-за угроз Ирина решила продать дом в районе Коначик и сбежать из Бодрума. Своим близким она объясняла, что ее жизнь в опасности.

По данным издания, Двизова и Кушлевич поженились в Литве, но потом развелись. После этого женщина пыталась лишить экс-супруга родительских прав на их общих детей.

Тела матери и дочери обнаружили завернутыми в простыни недалеко от Бодрума. В убийстве россиянок заподозрили 45-летнего литовца Кушлевича. Мужчина бежал из Турции с малолетним сыном от Ирины.

Убитая в турецком городе Бодруме россиянка Ирина Двизова жаловалась знакомым на угрозы от любовника. Об этом сообщила газета Sabah , сославшись на источники в правоохранительных органах.

Турция Убийства Россия

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