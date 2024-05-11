Подозреваемый в расчленении сожительницы в Новотроицке внезапно умер
Задержанный по подозрению в убийстве и расчленении подруги житель Новотроицка не дожил до суда. О смерти мужчины сообщил источник РЕН ТВ.
Собеседник канала отметил, что 11 мая ему должны были избрать меру пресечения. Заседания суда мужчина ожидал в изоляторе. Но сегодня стало известно, что подозреваемый скончался.
«Его смерть не носит криминальный характер», - уточнил источник РЕН ТВ.
Все обстоятельства и причины произошедшего уточняются.
Несколькими днями ранее близ ледового дворца «Победа» на Советской улице в Новотроицке нашли фрагменты тела женщины. Погибшей было 37 лет.
По факту случившегося возбудили дело об убийстве. По подозрению в преступлении задержали ее 40-летнего сожителя. Ранее он уже был судим.