Подозреваемый в подрыве авто в Москве встречался с куратором СБУ в Турции

Фигурант заявил, что самостоятельно вышел на связь с украинскими спецслужбами в феврале 2023 года. После этого Серебряков переписывался с куратором, который предложил ему ликвидировать офицера из России.

«Я начал общение в неким Ильей, который, как я предполагаю, является сотрудником СБУ. Мы с ним общались в Wire, также была одна встреча в Стамбуле», - заявил задержанный.

Он сделал самодельную бомбу и заложил ее под автомобиль. За выполнение задания Серебрякову обещали украинский паспорт и денежное вознаграждение.

Рано утром 26 июля подозреваемого в подрыве авто доставили в Россию из Турции.

Взрыв на Синявинской улице в Москве прогремел утром 24 июля. Водителю оторвало стопы , его забрали в больницу.