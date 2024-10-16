Подозреваемый в подрыве авто в Москве был напарником пострадавшего бизнесмена

Припаркованную на Профсоюзной улице машину подорвал профессионал, который рассчитывал убить ее владельца — московского предпринимателя. Об этом 360.ru рассказал подполковник запаса, член ассоциации группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

Психологический прием Он объяснил, что подрывник использовал психологический прием - он установил СВУ на капот машины с расчетом на то, что мужчина смахнет его.

«Очень похоже на профессиональный подход и уничтожение конкурентов путем установки взрывного устройства. <…> это профессиональная работа, это признаки профессионала», - уточнил эксперт.

Попов предположил, что бизнесмен ничего не знал о планировавшемся на него покушении и не обратил внимания на подозрительный предмет на капоте своей машины.

«Если бы поступали какие-то угрозы и предупреждения, то он бы так поступать не стал. Он бы аккуратно все посмотрел и подумал, в связи с чем это происходит, почему пакет положили ему на автомобиль», - отметил он.

Предупреждение или намерение убить? Член группы «Альфа» подчеркнул, что заминировавший автомобиль специалист прекрасно понимал, что помимо предпринимателя могли пострадать посторонние люди.

«Я думаю, что расчет был на убийство, это было покушение на убийство общественно опасным способом <…> Я склоняюсь, что это был профессионал, у которого была не просто задача его ликвидировать, а он был посвящен вообще во все детали сегодняшней жизни человека», - заявил он.

По словам Попова, установка взрывчатки под машину выглядит со стороны подозрительнее, чем оставленный на капоте предмет. В таком случае злоумышленнику пришлось бы и увеличивать заряд, так как взрывную волну будет гасить сам автомобиль. Лежащее же на капоте замаскированное СВУ сработало напрямую и могло убить предпринимателя, объяснил эксперт.

«Покушения и убийства, которые связаны с бизнесом, они в большинстве случаев имеют цель просто дать предупреждение человеку, что он неправильное принял решение по бизнесу, нежели его ликвидацию. Конечной цели может такой и было такой, но [убийство] допускалось», - заключил Попов.

В результате подрыва автомобиля пострадал гендиректор и соучредитель компании «Шейкер групп» Виктор Мишачев. Травмы получили еще два человека, в том числе шестилетний ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.