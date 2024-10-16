16 октября 2024, 01:56

Подозреваемый в подрыве авто в Москве был напарником пострадавшего бизнесмена

РИА «Новости»
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Мужчина, которого задержали по подозрению в покушении на предпринимателя Виктора Мишачева на юго-западе Москвы, учредил с ним 12 компаний, следует из данных системы «Спарк». На опубликованную информацию обратил внимание ТАСС.

Две учрежденные компании ликвидировали, еще 10 продолжают работать - речь идет об объектах общепита, барах и фирмах, организующих мероприятия, следует из данных «Спарка». Бизнес находится в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Свердловской области и Татарстане.

В трех компаниях у задержанного и пострадавшего по 25%. В ООО «Капитан» и ООО «Шейкер групп» Виктор Мишачев занимает должность гендиректора.

В результате подрыва автомобиля на Профсоюзной улице в Москве 15 октября пострадали три человека, включая шестилетнего ребенка. По подозрению в совершении преступления вечером того же дня задержали жителя столицы 1973 года рождения. Во время обысков у него дома обнаружили схрон с оружием.

Задержания Автомобиль взорвался на юго-западе Москвы
16 октября 2024, 01:50
Схрон оружия обнаружили при обыске дома подозреваемого в подрыве авто на западе Москвы
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Следственные органы Москвы в ходе проведения обыска по месту проживания подозреваемого в подрыве автомобиля на западе столицы обнаружили схрон оружия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации СК, по изъятому оружию назначат необходимые судебные экспертизы.

Подозреваемого в подрыве автомобиля на Профсоюзной улице задержали, об этом сообщила столичная прокуратура.

Самодельное взрывное устройство находилось между капотом и лобовым стеклом со стороны водителя. Во время взрыва пострадал гендиректор и соучредитель компании «Шейкер групп» Виктор Мишачев, еще один мужчина и шестилетний ребенок. У одного выявили открытый перелом руки, у другого - осколочное ранение бедра. У ребенка диагностировали рассечение головы.

Взрывы СК РФ Оружие Москва Автомобиль взорвался на юго-западе Москвы
16 октября 2024, 01:23
Житель Ульяновска застрелил соседей из-за шума
РИА «Новости»
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Вооруженный карабином житель Ульяновска застрелил своих соседей, потому что посчитал, что они слишком шумели. На место прибыли полицейские — злоумышленник открыл огонь и по ним, однако правоохранители ликвидировали его, сообщила пресс-служба СК по Ульяновской области.

Вооруженный карабином житель Ульяновска застрелил своих соседей, потому что посчитал, что они слишком шумели. На место прибыли полицейские - злоумышленник открыл огонь и по ним, однако правоохранители ликвидировали его, сообщила пресс-служба СК по Ульяновской области.

О вооруженном мужчине в дежурную часть сообщили жители дома на улице Варейкиса. На место прибыли сотрудники ППС, однако ульяновец открыл по ним огонь. Полицейские ранили злоумышленника и оказывали ему помощь до прибытия скорой, однако в присутствии медиков нападавший умер.

«Установлено, что житель дома посчитал, что его соседи шумят, вооружился карабином, зарегистрированным в установленном порядке, поднялся этажом выше и произвел несколько выстрелов в своих соседей - мужчину и женщину. В результате преступления последние скончались на месте происшествия», - уточнили в СК.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух людей, а также о покушении на жизнь сотрудников полиции.

Днем ранее на полицейских напал житель Стерлитамака. Силовики открыли по нему огонь - злоумышленник выжил, его доставили в больницу.

Уголовное дело Убийства Стрельба Следственный комитет России
15 октября 2024, 16:21
«Это был профессионал». Член группы «Альфа» — о подорвавшем машину в Москве
РИА «Новости»
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Припаркованную на Профсоюзной улице машину подорвал профессионал, который рассчитывал убить ее владельца — московского предпринимателя. Об этом 360.ru рассказал подполковник запаса, член ассоциации группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

Психологический прием Он объяснил, что подрывник использовал психологический прием - он установил СВУ на капот машины с расчетом на то, что мужчина смахнет его.

«Очень похоже на профессиональный подход и уничтожение конкурентов путем установки взрывного устройства. <…> это профессиональная работа, это признаки профессионала», - уточнил эксперт.

Попов предположил, что бизнесмен ничего не знал о планировавшемся на него покушении и не обратил внимания на подозрительный предмет на капоте своей машины.

«Если бы поступали какие-то угрозы и предупреждения, то он бы так поступать не стал. Он бы аккуратно все посмотрел и подумал, в связи с чем это происходит, почему пакет положили ему на автомобиль», - отметил он.

Предупреждение или намерение убить? Член группы «Альфа» подчеркнул, что заминировавший автомобиль специалист прекрасно понимал, что помимо предпринимателя могли пострадать посторонние люди.

«Я думаю, что расчет был на убийство, это было покушение на убийство общественно опасным способом <…> Я склоняюсь, что это был профессионал, у которого была не просто задача его ликвидировать, а он был посвящен вообще во все детали сегодняшней жизни человека», - заявил он.

По словам Попова, установка взрывчатки под машину выглядит со стороны подозрительнее, чем оставленный на капоте предмет. В таком случае злоумышленнику пришлось бы и увеличивать заряд, так как взрывную волну будет гасить сам автомобиль. Лежащее же на капоте замаскированное СВУ сработало напрямую и могло убить предпринимателя, объяснил эксперт.

«Покушения и убийства, которые связаны с бизнесом, они в большинстве случаев имеют цель просто дать предупреждение человеку, что он неправильное принял решение по бизнесу, нежели его ликвидацию. Конечной цели может такой и было такой, но [убийство] допускалось», - заключил Попов.

В результате подрыва автомобиля пострадал гендиректор и соучредитель компании «Шейкер групп» Виктор Мишачев. Травмы получили еще два человека, в том числе шестилетний ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

Уголовное дело Взрывы Бизнес Машины Москва Автомобиль взорвался на юго-западе Москвы
15 октября 2024, 12:51
Появились кадры с места подрыва СВУ в Москве
Телеканал «360»
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К подорванному на юго-западе Москвы автомобилю прибыли специалисты МЧС и следователи. Видео с обстановкой на месте ЧП появились в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что приехали полиция, скорая помощь и МЧС. Место ЧП оцепили, на парковке работают саперы и следователи.

Машина взорвалась 15 октября возле дома на Профсоюзной улице. По данным следствия, преступники заложили самодельное взрывное устройство между капотом и лобовым стеклом. В результате взрыва пострадали три человека, в том числе шестилетний ребенок.

Автомобиль принадлежал генеральному директору и соучредителю компании «Шейкер групп» Виктору Мишачеву. СК рассматривает версию о том, что злоумышленники покушались на жизнь бизнесмена из-за его предпринимательской деятельности. Следователи осматривают видео с камер наблюдения и допрашивают свидетелей.

Взрывы Машины Москва

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