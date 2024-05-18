18 мая 2024, 15:36

Подозреваемым в убийстве екатеринбурженки оказался ее бывший возлюбленный

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Полицейские задержали подозреваемого в жестокой расправе над жительницей Екатеринбурга. Им оказался отец ее ребенка — бывший сожитель, с которым девушка рассталась полгода назад. Подробности сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

В ближайшее время сыщики доставят подозреваемого на освидетельствование - проверят, не употреблял ли он запрещенных веществ.

Как выяснилось, погибшая женщина работа в одной из финансовых организаций. Днем 18 мая бывший сожитель пришел к ней и вызвал на разговор. По одной из версий, мужчина приревновал экс-возлюбленную. Ранее он неоднократно избивал погибшую.

«Задержали подозреваемого сотрудники патрульно-постовой службы полиции в ходе преследования во дворе одного из домов по улице Победы. Искали его по приметам, так как он был одет во все черное», - рассказал Горелых.

Хладнокровное убийство мужчина совершил днем на глазах у прохожих. Во время ссоры с бывшей возлюбленной он несколько раз пырнул ее, предположительно, ножом. Затем мужчина сбежал с места преступления. Как уточнил Горелых, злоумышленник направился в близрасположенную церковь.

Личность нападавшего быстро установили, им оказался 39-летний местный житель. Долгое время он жил вместе с погибшей, у них появился общий ребенок, которому уже исполнилось девять лет. Примерно полгода назад пара рассталась.

«Задержанный имеет несколько судимостей, в том числе дважды - за причастность к грабежам, один раз - за мошенничество <…> В дежурной части мужчина ведет себя нервно», - добавили в пресс-службе.

Убийства Дети Мужчины Полиция
18 мая 2024, 13:03
Против устроивших драку футболистов «Енисея» возбудили уголовное дело
РИА «Новости»
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Футболистам «Енисея», подравшимся с отдыхающими на городской базе, грозит тюрьма. В пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела по статье об умышленном причинении вреда здоровью.

«Максимальное наказание по данной статье предусматривает до трех лет лишения свободы», - указали в МВД.

Футболисты «Енисея» Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников устроили потасовку с другими гостями на базе отдыха в Красноярске. Один человек получил травмы.

Супруга избитого мужчины Лилия рассказала 360.ru, что причиной конфликта стало вызывающее поведение спортсменов и несоблюдения правил. Футболисты вели себя развязно, громко слушали музык и мешали другим отдыхать. Администрацию базы отдыха пришлось вызвать Росгвардию.

Отдых Драки Уголовное дело Тюрьмы Россия Красноярский край
18 мая 2024, 12:54
Чиновника из Северной Осетии задержали за превышение должностных полномочий
РИА «Новости»
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Правоохранители задержали главу администрации местного самоуправления Алагирского района Германа Гагиева. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале.

Причиной стало нарушение Градостроительного кодекса России и превышение должностных полномочий.

«Речь идет о незаконной продаже по заниженной стоимости одного из земельных участков на третьем километре автодороги „Фиагдон - Даргавс“», - написал Меняйло.

Он добавил, что власти Северной Осетии в 2024 году начали проверку использования земель и выявили большое количество нарушений, которые выходят за рамки человеческой логики. Меняйло призвал работать по закону.

Накануне Лефортовский суд Москвы арестовал заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина. Его обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Законы Россия Чиновники
18 мая 2024, 04:55
Полицейские нашли на шее убитой 8-летней девочки в Ростовской области пакет
Unsplash
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На шее убитой в Ростовской области восьмилетней девочки обнаружили пакет. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Подозреваемого в убийстве установили благодаря его электронной сигарете, найденной недалеко от места происшествия. Когда у мужчины спросили о школьнице, тот уходил от ответа, рассказала журналистам местная жительница.

«Он начал путаться в своих показаниях, что сначала „я оставил девочку; я ее довез“. Непонятно было, зачем чужую девочку ты взял, куда-то повез. Ты незнакомый человек. Ребенок просто пошел за конфетами, но не вернулся домой. Для чего? <…> Потом он сказал, что передал кому-то это девочку», - заявила женщина.

По ее словам, люди быстро поняли, что человек врет. Жители станицы Ольгинская, где произошло преступление, собрались и начали искать ребенка.

Другой местный житель рассказал, что у подозреваемого не получилось ответить на вопросы о школьнице. Он молчал, когда его спросили, зачем он увез ребенка.

Об убийстве под Ростовом-на-Дону стало известно вечером 17 мая. Полицейские уже задержали вероятного виновника. По версии следователей, девочка пропала, когда ушла в магазин. Водитель эвакуатора посадил ее в машину. Потом в лесополосе нашли труп ребенка.

Убийства Дети Преступления
18 мая 2024, 04:14
Бросившего гранату сержанта присяжные признали виновным в убийстве сослуживцев
РИА «Новости»
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Присяжные Второго Западного окружного военного суда вынесли обвинительный вердикт в отношении бывшего командира взвода сержанта Дмитрия Лобовикова. Подсудимого признали виновным в убийстве семерых сослуживцев. Об этом сообщил «Коммерсант».

Бывшего военного обвинили по нескольким статьям уголовного кодекса: «Убийство двух и более лиц», «Покушение на убийство», «Причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью», «Умышленное уничтожение и повреждение имущества», а также «Незаконное хранение взрывных устройств».

По версии следствия, в ночь с 13 на 14 января 2023 года сержант Лобовиков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, достал из кармана гранату РГД-5, выдернул из нее кольцо и потребовал от одного из новобранцев вставить его на место. Солдат не знал, как это сделать, и тогда сержант бросил боеприпас в соседнюю комнату , где спали военнослужащие из другого взвода. В помещении сдетонировали баллоны с газом. В результате взрыва погибли семь человек, еще десять получили ранения.

Сторона защиты настаивала, что взрыв произошел в результате случайного стечения обстоятельств: якобы Лобовиков потерял сознание, граната выпала из его рук и закатилась в соседнее помещение.

Присяжные пришли к выводу, что подсудимый виновен по всем предъявленным обвинениям и не заслуживает снисхождения. Наказание Лобовикову определят на заседании 21 мая. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Убийства Суд Военные Взрывы

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