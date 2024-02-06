06 февраля 2024, 18:22

Подозреваемым в похищении девочки в Стерлитамаке оказался 18-летний парень

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Семилетнюю девочку попытались похитить во дворе в Стерлитамаке. Следователи и сотрудники полиции установили подозреваемого — это 18-летний местный житель, сообщила пресс-служба СК России по Республике Башкортостан.

Семилетнюю девочку попытались похитить во дворе в Стерлитамаке. Следователи и сотрудники полиции установили подозреваемого - это 18-летний местный житель, сообщила пресс-служба СК России по Республике Башкортостан.

Камеры зафиксировали, что 5 февраля незнакомец схватил девочку за руку возле подъезда и попытался увести в неизвестном направлении. За нее вступился 11-летний брат - он быстро вырвал школьницу у злоумышленника. Тот сразу же скрылся, а дети забежали домой.

В беседе с «360» мать первоклассницы рассказала, что лицо несостоявшегося похитителя закрывала балаклава. По ее словам, преступник появился во дворе впервые. Женщина добавила, что рядом с домом находится опорный пункт полиции, но мужчину это не отпугнуло.

СК возбудил уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего». Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения и допросили очевидцев.

Уголовное дело Дети Россия Полиция
06 февраля 2024, 17:58
Коломенский суд вынес приговор по делу о незаконном обороте 643 килограммов наркотиков
Читайте нас в: Google Новости
Коломенский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении Тимофея Жовноватого. Его признали виновным в покушении на сбыт 643 килограммов наркотиков, сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

Подсудимый вместе с соучастниками планировал продать запрещенные вещества синтетического происхождения. Правоохранители пресекли преступную деятельность в декабре 2022 года. Из незаконного оборота изъяли 643 килограмма наркотиков.

«Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - сообщили в прокуратуре.

Ранее Нижегородский районный суд приговорил местного жителя к шести годам лишения свободы за хранение и сбыт запрещенных веществ. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

В Воронеже за сбыт наркотиков заключили под стражу жителя по фамилии Амфетаминов. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили «Известия».

Наркотики Уголовное дело Суд Приговоры
06 февраля 2024, 17:24
Суд оштрафовал высокопоставленного сотрудника МЧС в Москве по делу о взятке
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Бывшего замначальника столичного управления ГУ МЧС Виктора Самарина оштрафовали на 4,5 миллиона рублей за получение взятки в крупном размере. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Следствие установило, что Самарин получил взятку в один миллион 880 тысяч рублей за то, что одобрили проектную документацию для нескольких торговых точек. Высокопоставленного сотрудника задержали вместе с его коллегой Андреем Мищенко еще осенью 2021 года.

По решению суда Самарин также не сможет занимать определенные должности в течение четырех лет.

Несколько дней назад трех сотрудников Фонда капитального ремонта по ЦАО Москвы заподозрили во взятках. Источник «360» сообщил, что их доставили на допрос в отделение столичного главка Следственного комитета.

Суд Коррупция Москва
06 февраля 2024, 13:31
Таможенники задержали москвича, заказавшего на дом 250 килограммов наркотиков
Читайте нас в: Google Новости
Москвич заказал в Сети 250 килограммов запрещенных веществ на 23 миллиона рублей для сбыта. Однако сотрудники таможни помешали воплотить в жизнь его бизнес-план, сообщили в пресс-службе ФТС России.

По данным ведомства, в Россию прегабалин привезли из Казахстана в грузовике с одеждой, бытовой химией и техникой. Когда фура пересекла границу, за ней уже следили силовики.

В итоге 25-летнего заказчика удалось задержать во время получения товара рядом с его домом в Подмосковье. По его словам, он планировал продавать наркотик по всей стране.

Следователи возбудили два уголовных дела. Молодому человеку грозит до 10 лет колонии.

В московском аэропорту Внуково две женщины, прибывшие из Венесуэлы , также попытались пронести килограмм кокаина мимо сотрудников таможни. Однако контрабандисток сразу же задержали полицейские.

Наркотики Москва
06 февраля 2024, 12:26
Мошенники выманили 50 миллионов рублей у советского генерала в Москве
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Бывший начальник финансовой службы Центрального аппарата Минобороны СССР Анатолий Миренков вместе с женой стали жертвами аферы и лишились 50 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации канала, отставному военному позвонили 24 января. Некий человек предупредил Миренкова о масштабной афере, во время которой деньги россиян похищают и переправляют на Украину. Вскоре ему позвонил «сотрудник ФСБ», подтвердивший эту информацию.

Мошенники предоставили генералу поддельные документы и убедили Миренкова в существовании угрозы его личным сбережениям. Под их руководством генерал перевел преступникам в течение нескольких дней около 33 миллионов рублей, снимая наличные в различных банках и передавая их мошенникам из рук в руки. Встречи проходили в самых непредсказуемых местах, включая территорию у Генеральной прокуратуры и недалеко от посольства Мадагаскара, даже использовался специальный пароль для передачи денег.

После того как мошенники обманули генерала, они переключили внимание на его супругу, выманив у нее дополнительно 16 миллионов рублей.

Лишь через неделю после совершения мошенничества Миренков и его жена осознали, что стали жертвами обмана. Потеря составила 49,9 миллиона рублей. Шокированный генерал обратился в полицию, где сообщил, что не слышал о таких схемах мошенничества. С ним провели профилактическую беседу.

Также мошенники обманом заставили пенсионера из Москвы стать криминальным курьером. По указке аферистов мужчина забирал денежные средства у других пожилых людей в Псковской области.

Военные Мошенничество Москва

Новости по теме