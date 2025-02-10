Подозреваемым по делу об убийстве генерала Кириллова попросили продлить арест
Следствие потребовало продлить арест трех фигурантов дела о теракте, при котором погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кирилов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Басманный суд Москвы.
«В суд поступило ходатайство следователя о продлении Ахмаджону Курбонову*, Рамазану Падиеву* и Батухану Точиеву* меры пресечения в виде содержания под стражей», - заявили в суде.
Генерал-лейтенант погиб возле подъезда жилого дома на Рязанском шоссе в Москве в результате взрыва самодельной бомбы 17 декабря. Устройство спрятали в припаркованном самокате.
На следующий день силовики задержали одного из подозреваемых в теракте - Ахмаджона Алижона Угли Курбонова* из Узбекистана. Он заявил, что пошел на преступление по заказу украинских кураторов, пообещавших ему гражданство страны Евросоюза и 100 тысяч долларов.
Двух других фигурантов дела - Рамазан Падиев* из Ингушетии и Батухан Точиев* из России. Их обвинили в незаконном изготовлении и обороте взрывчатки. Мужчин внесли в список террористов и экстремистов 20 января.
*Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.