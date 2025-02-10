Подозреваемым по делу об убийстве генерала Кириллова попросили продлить арест

Белгородские силовики задержали двух подростков 15 и 17 лет, а также молодого человека 2005 года рождения по подозрению в поджоге релейных шкафов на станции Старый Оскол. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

В ведомстве уточнили, что сообщение о поджоге релейных шкафов на станции сообщил диспетчер железной дороги. Прибывшая на место следственная группа обнаружила следы обуви около обгоревших конструкций и пластиковую бутылку с остатками бензина.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники белгородского линейного отдела МВД на транспорте и регионального управления ФСБ задержали двух подростков 15 и 17 лет, а также их пособника 2005 года рождения.

В ходе допроса молодые люди признались, что пошли на поджог ради денег, которые им пообещал незнакомец, вышедший с ними на связь в одном из мессенджеров.

Криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России завели против молодых людей уголовное дело о совершении теракта по предварительному сговору группой лиц. В ближайшее время следователи обратятся в суд для избрания задержанным меры пресечения.

В конце января по подозрению за поджог четырех релейных шкафов на перегоне станций Голутвин - Щурово Рязанского направления Московской железной дороги полицейские задержали 17-летнего студента колледжа и школьника из Коломны. Подростки признались, что пошли на преступление за обещанное незнакомцем из мессенджера денежное вознаграждение.