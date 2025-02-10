10 февраля 2025, 16:31

Подозреваемым по делу об убийстве генерала Кириллова попросили продлить арест

РИА «Новости»
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Следствие потребовало продлить арест трех фигурантов дела о теракте, при котором погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кирилов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Басманный суд Москвы.

«В суд поступило ходатайство следователя о продлении Ахмаджону Курбонову*, Рамазану Падиеву* и Батухану Точиеву* меры пресечения в виде содержания под стражей», - заявили в суде.

Генерал-лейтенант погиб возле подъезда жилого дома на Рязанском шоссе в Москве в результате взрыва самодельной бомбы 17 декабря. Устройство спрятали в припаркованном самокате.

На следующий день силовики задержали одного из подозреваемых в теракте - Ахмаджона Алижона Угли Курбонова* из Узбекистана. Он заявил, что пошел на преступление по заказу украинских кураторов, пообещавших ему гражданство страны Евросоюза и 100 тысяч долларов.

Двух других фигурантов дела - Рамазан Падиев* из Ингушетии и Батухан Точиев* из России. Их обвинили в незаконном изготовлении и обороте взрывчатки. Мужчин внесли в список террористов и экстремистов 20 января.

*Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Уголовное дело Убийства Суд Терроризм Преступления СК РФ Аресты Москва Убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
10 февраля 2025, 16:07
Поджигателей релейных шкафов на станции в Старом Осколе задержали в Белгороде
Пресс-служба МВД
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Белгородские силовики задержали двух подростков 15 и 17 лет, а также молодого человека 2005 года рождения по подозрению в поджоге релейных шкафов на станции Старый Оскол. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

В ведомстве уточнили, что сообщение о поджоге релейных шкафов на станции сообщил диспетчер железной дороги. Прибывшая на место следственная группа обнаружила следы обуви около обгоревших конструкций и пластиковую бутылку с остатками бензина.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники белгородского линейного отдела МВД на транспорте и регионального управления ФСБ задержали двух подростков 15 и 17 лет, а также их пособника 2005 года рождения.

В ходе допроса молодые люди признались, что пошли на поджог ради денег, которые им пообещал незнакомец, вышедший с ними на связь в одном из мессенджеров.

Криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России завели против молодых людей уголовное дело о совершении теракта по предварительному сговору группой лиц. В ближайшее время следователи обратятся в суд для избрания задержанным меры пресечения.

В конце января по подозрению за поджог четырех релейных шкафов на перегоне станций Голутвин - Щурово Рязанского направления Московской железной дороги полицейские задержали 17-летнего студента колледжа и школьника из Коломны. Подростки признались, что пошли на преступление за обещанное незнакомцем из мессенджера денежное вознаграждение.

Уголовное дело Поджоги МВД РФ ФСБ
10 февраля 2025, 15:25
Московская клиника «Я здорова» не получила данных о госпитализации пациенток после ЭКО
РИА «Новости»
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Случаи сепсиса выявили у перенесших операции пациенток московской клиники «Я здорова». Всех пострадавших экстренно госпитализировали в инфекционное отделение одной из городских больниц. Об этом сообщили пресс-службы столичного управления Роспотребнадзора и СК.

В надзорном ведомстве уточнили, что специалисты приступили к эпидемиологическому расследованию после выявленных случаев сепсиса в медицинском центре «Я здорова» на проспекте Андропова.

«Работа клиники приостановлена до результатов лабораторных исследований», - подчеркнули в пресс-службе.

О срочной госпитализации пациенток в частного медицинского центра после прохождения процедур в инфекционную больницу сообщили в московском управлении СК.

«Симоновским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу ГСУ С К России по городу Москве возбуждено уголовное дело», - добавили в ведомстве.

Администратор медицинского центра в комментарии 360.ru заявил, что не располагает данными о госпитализации пострадавших пациенток.

«У администраторов клиники такой информации нет. Напишите на электронную почту, мы передадим начальству», - предложил собеседник 360.ru.

РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что всего пострадали пять женщин. Все они проходили процедуру экстракорпорального оплодотворения. После операции у пострадавших появились лихорадка и симптомы сепсиса.

В середине января московский СК объявил о расследовании смерти пациентки во время косметологической процедуры в одной из частных клиник города. В ведомстве заявили, что женщина пожаловалась на ухудшение состояния во время манипуляций специалиста, а после внезапно скончалась.

Уголовное дело Больницы Роспотребнадзор Женщины Следственный комитет России Москва
10 февраля 2025, 12:29
Пособницу СБУ задержали в Севастополе
РИА «Новости»
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Оперативники управления ФСБ по Черноморскому флоту задержали жительницу Севастополя за сотрудничество со спецслужбами Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Силовики выяснили, что женщина установила контакт с представителями спецслужб Украины, собирала и передавала сведения о деятельности российских военных на территории Севастополя.

Севастопольский городской суд приговорил подозреваемую к лишению свободы на срок пять лет и три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок в один год.

Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Севастопольского городского суда, приговор вступил в законную силу.

Ранее пособника украинских националистов задержали в Москве. Мужчина в социальных сетях склонял российских военнослужащих к переходу на сторону противника и собирал о них секретную информацию.

Суд СБУ ФСБ Севастополь
10 февраля 2025, 12:08
У браконьеров изъяли более двух тонн мяса краба на Сахалине
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Пограничники обнаружили и изъяли в Сахалинской области почти полторы тонны замороженного крабового мяса и 630 кг камчатского и синего краба без документов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным следствия, двое жителей села Леонидово организовали незаконное предприятие по переработке и фасовке морепродуктов. Ущерб оценили более чем в 40 миллионов рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее пограничники изъяли в Приморском крае у мигранта шкуру амурского тигра, 12 медвежьих лап и две тысячи сушеных трепангов. Браконьер хранил все это в нежилом помещении в Находке. Ущерб природе оценили более чем в три миллиона рублей. Против приезжего возбудили уголовное дело.

Природа Уголовное дело ФСБ Сахалин

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