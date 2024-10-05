Подозреваемых во взяточничестве московских адвокатов арестовали

Московские юристы проходят по статье «Посредничество во взяточничестве». Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения об аресте подозреваемых.

Адвокатов задержали при получении взятки в особо крупном размере, им грозит до 15 лет колонии. По версии следствия, они просили 30 миллионов за решение вопроса по изменению меры пресечения на домашний арест своему клиенту, сообщил РЕН ТВ.

Ранее суд на два месяца арестовал исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева. Его подозревают во взяточничестве. По версии обвинения, подсудимый получил 37 миллионов рублей за заключение госконтракта на дорожные работы. В посредничестве при получении взятки подозревают министра транспорта Башкирии Александра Клебанова.