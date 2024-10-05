05 октября 2024, 15:21

Подозреваемых во взяточничестве московских адвокатов арестовали

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Замоскворецкий районный суд избрал меру пресечения в отношении адвокатов Павла Шевцова и Игоря Ушкалова, подозреваемых по делу о взяточничестве. Их заключили под стражу до 3 декабря, сообщила пресс-служба суда.

Московские юристы проходят по статье «Посредничество во взяточничестве». Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения об аресте подозреваемых.

Адвокатов задержали при получении взятки в особо крупном размере, им грозит до 15 лет колонии. По версии следствия, они просили 30 миллионов за решение вопроса по изменению меры пресечения на домашний арест своему клиенту, сообщил РЕН ТВ.

Ранее суд на два месяца арестовал исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева. Его подозревают во взяточничестве. По версии обвинения, подсудимый получил 37 миллионов рублей за заключение госконтракта на дорожные работы. В посредничестве при получении взятки подозревают министра транспорта Башкирии Александра Клебанова.

Адвокаты Коррупция Москва
05 октября 2024, 04:13
МВД объявило в розыск редактора интернет-издания «Жуквести» Знаменскую
РИА «Новости»
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Редактора новостного интернет-издания «Жуквести» Аэлиту Знаменскую объявили в розыск. Карточка с ее именем появилась в базе розыска МВД.

«Знаменская Аэлита, регион розыска: Московская область. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - сказано в карточке.

Знаменская является выпускающим редактором издания, специализируется на журналистских расследованиях в сфере ЖКХ. Последний материал под ее авторством вышел на сайте 3 октября.

В сентябре МВД объявило в розыск четырех участниц группы Pussу Riot. В базу внесли Ольгу Борисову, Алину Петрову, Диану Буркот и Тасо Плетнер. Уголовное дело могли возбудить по статье о финансовом терроризме.

ЖКХ МВД РФ
04 октября 2024, 23:15
Двух адвокатов задержали в Москве по подозрению во взяточничестве
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Полиция задержала в Москве двух адвокатов. Их подозревают в получении взятки на сумму более 30 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«В рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере задержаны два адвоката <…>, с которыми проводятся следственные действия», - рассказал собеседник агентства.

Подробности дела не разглашаются. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

Накануне в Дагестане задержали главу города Избербаш Магомеда Исакова. Его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. В 2019 году чиновник оказал услугу застройщику, оценив ее в 3,9 миллиона рублей.

Уголовное дело Адвокаты Коррупция Москва
04 октября 2024, 08:50
Бывшего защитника Ефремова обвинили в особо крупном мошенничестве
РИА «Новости»
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Одиозному бывшему адвокату Эльману Пашаеву, несколько лет назад защищавшему интересы актера Михаила Ефремова, предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщил ТАСС.

По данным источника агентства, по делу экс-адвоката допросили трех свидетелей, а сам Пашаев отказывается сотрудничать со следствием.

СК РФ Эльман Пашаев
03 октября 2024, 17:11
Медсестру московского медцентра осудили на восемь лет за фейки о ВС России
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Дорогомиловский суд Москвы признал медсестру Национального медико-хирургического центра имени Пирогова виновной в распространении фейков о российской армии. Ее приговорили к восьми годам лишения свободы, сообщил ТАСС адвокат Леонид Соловьев.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Он подтвердил, что сторона защиты будет подавать апелляцию на решение суда.

О наказании в виде восьми лет колонии ходатайствовал прокурор. По версии следствия, медсестра-анестезист распространяла в соцсетях фейки о действиях российских войск в Буче и Виннице. Подсудимая отказалась признавать вину и утверждала, что ее аккаунт взломали.

Ранее гособвинение запросило назначить 8,5 года колонии по делу о фейках мультипликатору Павлу Мунтяну*, который создал анимационный сериал Mr.Freeman. Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый публиковал недостоверную информацию о событиях в Буче.

Суд Приговоры Москва

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