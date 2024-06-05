Подозреваемых в участии в экстремистской организации задержали в Москве

По данным следствия, организацию участники создали летом 2020 года. Свою деятельности они координировали через сообщество в одной из социальных сетей, где набирали новых членов, включая несовершеннолетних.

Группировка тщательно охраняла свои секреты и в чаты, где обсуждали предстоящие нападения, включали только знакомых, которые разделяли их взгляды и убеждения.

Московские криминалисты установили личности подозреваемых в ходе совместной работы с сотрудниками управления ФСБ и столичного главка МВД. При поддержке бойцов Росгвардии силовики 5 июня обыскали квартиры подозреваемых в рамках расследования уголовного дела об организации и участии в деятельности экстремистского сообщества.

Задержанных доставили в следственное отделение для допроса и других действий, необходимых для расследования. В ходе оперативных мероприятий сотрудники ведомства установят личности других участников группировки.

В середине апреля силовики обнаружили в Крыму ячейку неонацистской группы «Белая масть». В ходе операции сотрудники ФСБ и МВД задержали 12 участников организации.