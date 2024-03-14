14 марта 2024, 11:12

Подозреваемых в попытке отравить гумпомощь для бойцов СВО отправили под стражу

РИА «Новости»
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Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу трех подозреваемых в попытке отравить гуманитарную помощь, предназначавшуюся бойцам СВО. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

На скамье подсудимых оказались трое мужчин, им вменяют участие в деятельности террористической организации. По версии следствия, с января по 16 февраля 2024 года один из подозреваемых вместе с неизвестным человеком проводил разведку в районе пункта сбора гуманитарной помощи для добровольческого подразделения «Эспаньола», участвующего в спецоперации, а также следил за автотранспортом, используемым для перевозки гуманитарного груза. Вероятно, фигурант действовал по указанию представителей «Русского добровольческого корпуса» *.

Предполагается, что 16 февраля подозреваемые купили GPS-трекер с функцией аудиозаписи. Устройство спрятали в тайнике на территории возле Храма Сретения Господня. В дальнейшем трекер планировали разместить на автотранспорте, на котором должны доставлять гумпомощь в место временной дислокации подразделения «Эспаньола» в Мариуполе.

«С 7 по 27 февраля 2024 года один из соучастников получил неустановленное ядовитое вещество в мешке весом около 20 килограммов», - указала пресс-служба.

Груз отвезли на хранение в поселок Янино-1 в Ленобласти. Ядовитое вещество собирались смешать с продуктами питания и отправить под видом гумпомощи участвующим в СВО добровольцам, чтобы совершить теракт.

Подозреваемых задержали 28 февраля. Двое из них дали показания и признали причастность к преступлению. Третий отказался давать показания, свою вину он отрицает. Суд отправил всех троих мужчин под стражу до 27 апреля 2024 года.

* «Русский добровольческий корпус» внесен в перечень террористических организаций, запрещенных на территории России.

Санкт-Петербург Суд Терроризм
14 марта 2024, 09:33
Школьник в Сибири избил свою 91-летнюю бабушку на камеру
РИА «Новости»
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В селе Большой Сереж Назаровского района мальчик избил свою бабушку, снял издевательства на видео и отправил друзьям. Они выложили ролик в интернет, делом заинтересовалась полиция. Началась проверка, сообщило ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Ролик опубликовали в одном из интернет-пабликов. Мальчик бил свою бабушку 1933 года рождения, выключал в комнате свет, ругался матом и показывал неприличные жесты. Пожилая женщина жаловалась, что над ней издевались и дочь, и внук. На ее лице остались ссадины. Полиция назвала поступок 11-летнего школьника недопустимым. Информацию об избиении зарегистрировали в дежурной части и начали проверку.

«В настоящее время полицейские работают с семьей, выясняют все обстоятельства произошедшего. Отметим, ранее подросток на учете в органах внутренних дел не состоял», - сообщила пресс-служба.

В хостеле на севере Москвы обнаружили тело пенсионера. Задержали его 49-летнего знакомого.

Дети Пенсионеры МВД РФ Школьники Избиения Красноярский край
14 марта 2024, 09:11
Учитель информатики в Пензе сознался в отправке дикпика в чат школьниц
Unsplash
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В Пензе возбудили уголовное дело о совращении малолетней и распространении порнографии. Учитель информатики сознался, что отправил фото своего полового органа в чат школьниц и имел с одной из учениц интимную близость, сообщил Telegram-канал Shot.

Преступление произошло летом 2023 года. Учитель информатики средней школы № 71 отдыхал на даче в садовом товариществе «Родник», наткнулся в интернете на Telegram-чат учащихся и отправил туда фото своих гениталий. Девочки пожаловались родителям, началось разбирательство.

После скандала стало известно о еще одном преступлении. Одна из выпускниц рассказала, что этот же педагог совратил ее в лаборантской. На тот момент девочке исполнилось 15 лет, она училась в восьмом классе.

Возбудили уголовное дело. Мужчина, по информации канала, сознался в совращении малолетней и распространении порнографии. Его отпустили домой под подписку о невыезде.

В США учительницу приговорили к пяти годам условно за связь с 16-летним школьником. Виктория Фаулер, преподававшая математику, признала вину.

Уголовное дело Школы Пенза Педофилы Учителя
14 марта 2024, 08:58
Занявшуюся сексом с подростком учительницу в США приговорили к пяти годам условно
РИА «Новости»
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Суд вынес приговор учительнице математики из штата Миссури, которая несколько раз занималась сексом с 16-летним школьником. Об этом сообщил телеканал KYTV.

По судебным протоколам, 30-летняя Виктория Фаулер признала вину по двум пунктам обвинения. Ее приговорили к пяти годам условно. Фаулер также должна встать на учет в реестре совершивших преступления против сексуальной независимости, сдать лицензию на преподавание и не контактировать с жертвой или другими учениками в школе.

Летом 2023 года у полиции появились снимки с телефона подростка, на которых учительница была без одежды. Во время беседы с оперативниками женщина признала, что вступала в интимные отношения с учеником, а также хранила в памяти телефона его личные фото. Она уточнила, что с 4 июля по 1 августа трижды занималась с учеником сексом.

Подросток, в свою очередь, добавил, что впервые вступил в сексуальную связь со своим педагогом еще 23 мая, а их последняя встреча была 26 августа в ее доме. Помимо этого, он указал, что направил женщине порядка 20 снимков своих гениталий.

Ранее в США 38-летнюю учительницу обвинили в растлении 12-летнего ученика. Сама женщина заявила, что беременна от мальчика.

США Суд Педофилы Приговоры Учителя Школьники
14 марта 2024, 08:57
Подозреваемого в жестоком убийстве двух женщин задержали в Дагестане
РИА «Новости»
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Полиция в Дагестане задержала 28-летнего мужчину, которого подозревают в жестокой расправе над двумя женщинами в возрасте 96 и 70 лет. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

Мужчину доставили в отделение полиции. Сейчас оперативники устанавливают точные причины и обстоятельства произошедшего. Подозреваемого поймали практически сразу - через пять часов после ЧП.

В среду, 13 марта, вечером в частном доме в селе Уллуая обнаружили тела двух женщин со множественными колото-разрезанными ранениями головы и туловища. По предварительной информации, травмы пенсионеркам нанесли топором.

Ранее дело о жестоком убийстве пенсионерки в Кашире передали в суд. Во время ссоры мужчина избил женщину, которая от ударов потеряла сознание и упала. Далее он увез ее, положив в багажник. В авто пенсионерка пришла в себя и позвонила дочери. Однако преступник все же позже добил ее топором.

Дагестан Убийства Пенсионеры Полиция

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