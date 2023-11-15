Подозреваемых в похищении жителя Москвы и вымогательстве задержали

По версии следствия, 13 ноября 2023 года обвиняемые находились в квартире на улице Удальцова в Москве, где они применили насилие к потерпевшему и потребовали у него пять миллионов рублей. Затем подозреваемые посадили мужчину в автомобиль и отправились в сторону Пензы. Угрожая физическим насилием, они требовали выкуп за его освобождение.

Однако злоумышленников удалось задержать на трассе в Пензенской области. Их задержали, начались следственные действия. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о заключении мужчин под стражу.

Двое мужчин ограбили прохожего на Пресненской набережной. Злоумышленники избили его до потери сознания и украли ценные вещи.