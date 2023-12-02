02 декабря 2023, 14:25

Подозреваемых в похищении восьмилетней девочки под Калугой доставили в суд

Пресс-служба Следственного комитета
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Подозреваемых в похищении девочки в Калужской области доставили в зал суда. Следователи ходатайствуют об аресте, сообщили корреспонденты РЕН ТВ.

Подозреваемых допросили, взяли у них биологические образцы для проведения экспертизы. Место, где держали ребенка, осмотрели. По версии следствия, злоумышленники похитили восьмилетнюю школьницу из Козельска и требовали у ее матери выкуп.

Задержали нескольких человек: женщину, ее бывшего и нынешнего мужей, которые жили шведской семьей. Соседи рассказали, что те выглядели странно и сторонились людей. По некоторым данным, все трое не работали.

Девочку могли похитить, когда она шла домой из школы. Злоумышленники схватили ее, увезли в Касьяново и стали требовать выкуп.

Мать похищенной рассказала, что преступники могли знать ребенка в лицо.

Суд Дети Полиция Следственный комитет России
02 декабря 2023, 14:22
Водителя автобуса в Петербурге заподозрили в домогательстве к школьницам
РИА «Новости»
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Сотрудника транспортной компании в Петербурге задержали по подозрению в совершении развратных действий по отношению к двум школьницам. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на мойке».

По данным издания, 55-летний водитель автобуса домогался до несовершеннолетних девочек возле школы в Василеостровском районе. В полицию обратилась мать одной из возможных жертв, которая заявила о насилии по отношению к ее дочери. Правоохранители нашли подозреваемого в его квартире на Васильевском острове.

Следователи возбудили против него уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении двух и более несовершеннолетних.

Ранее в Москве арестовали мужчину , которого подозревают в совершении развратных действий с несовершеннолетней. По версии обвинения, уроженец Узбекистана приставал к 13-летней девочке возле Лосиноостровского пруда. В ходе следствия выяснилось, что мужчина также нарушал миграционное законодательство.

Дети Школы Автобусы
02 декабря 2023, 13:24
Эдуард Шарлот на допросе признал вину по двум статьям
РИА «Новости»
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Певец Эдуард Шарлот признал свою вину в реабилитации нацизма и оскорблении верующих. Об этом сообщил следователь в Кировском районном суде Самары.

«Раскаивался», - добавили в инстанции.

Шарлота обвинили по трем уголовным делам, два из которых возбудили по статье «Реабилитация нацизма», а третье - по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».

Суд постановил заключить певца под стражу. Арест продлится до 24 января 2024 года.

В июне артист обнародовал видео, на котором сжег свой паспорт. Он заявил, что не считает себя гражданином РФ и поедет в Киев. Уже в середине ноября Шарлот попросил у подписчиков деньги на обратный билет.

Певца задержали 22 ноября в аэропорту Пулково, куда он прилетел из Армении. Позже сообщалось, что суд назначил Шарлоту 13 суток административного ареста за нецензурную брань в общественном месте.

Суд Преступления Музыка
02 декабря 2023, 12:09
Двух пенсионеров в Москве обманули на 3,5 миллиона рублей
Freepik
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В Москве двое пожилых людей попались на уловки мошенников и потеряли в общей сложности более трех с половиной миллиона рублей. Одному из пострадавших пришлось брать кредит, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, 69-летнему мужчине позвонила незнакомка, представившись сотрудницей оператора сотовой связи. Она сообщила ему о якобы заканчивающемся договоре на обслуживание номера телефона и предложила его продлить. Далее женщина попросила озвучить поступивший код из смс.

Затем она убедила пенсионера в том, что его личный кабинет в приложении «Госуслуги» взломали. После этого к беседе подключились неизвестные, которые представились работниками службы безопасности банка. Следуя их инструкции, москвич перевел 480 тысяч рублей на «безопасный счет», а также оформил кредит под залог своей машины на 1,5 миллиона рублей, которые перевел аферистам.

Другому пенсионеру позвонила лжесотрудница «Госуслуг» и заявила, что мошенники заполучили его данные и пытаются украсть деньги с его счетов. В разговор вступил якобы сотрудник банка. Он убедил мужчину снять все деньги и перевести их на «безопасные счета». Пенсионер даже получил «договор», в котором указано, что все его деньги лежат на счетах «банка». Всего он перевел аферистам 1,6 миллиона рублей. Полицейские приступили к поиску злоумышленников.

На днях в Москве телефонные мошенники обманули пенсионера под видом его бывшего работодателя. Они похитили более чем 7,5 миллиона рублей.

Пенсионеры Мошенничество Москва 2023
02 декабря 2023, 10:55
Похитители восьмилетней девочки из Козельска жили шведской семьей
Пресс-служба Следственного комитета
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В похищении восьмилетней девочки в Козельске Калужской области участвовали женщина, ее бывший и нынешний мужья, которые живут шведской семьей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, 37-летняя женщина жила в доме своей матери вместе с бывшим и нынешним супругами (нынешний ранее судим за убийство) и несколькими детьми от прошлых браков. Соседи рассказали, что странная семья переехала недавно и сторонилась других людей. По некоторым данным, все трое не работали.

Мать женщины утверждает, что не видела никакой девочки - в тот день семья якобы ездила получать товары из маркетплейса, а о похищении ребенка родные узнали из новостей. Она назвала своего нынешнего зятя добрым и заботливым. Женщина заявила, что приезд полиции огорошил ее и близких.

Однако у следователей другая версия. По предварительным данным, днем 29 ноября девочка вышла из школьного автобуса в Козельске и пошла домой, а по пути ее схватили злоумышленники, увезли в Касьяново и стали требовать выкуп. Но новость получила слишком широкую огласку, похитители испугались и решили отпустить девочку - привезли ее в Тульскую область и бросили на улице. Школьница обратилась за помощью к прохожим.

Задержания Уголовное дело Дети Следственный комитет России

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