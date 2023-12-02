Подозреваемых в похищении восьмилетней девочки под Калугой доставили в суд

Подозреваемых допросили, взяли у них биологические образцы для проведения экспертизы. Место, где держали ребенка, осмотрели. По версии следствия, злоумышленники похитили восьмилетнюю школьницу из Козельска и требовали у ее матери выкуп.

Задержали нескольких человек: женщину, ее бывшего и нынешнего мужей, которые жили шведской семьей. Соседи рассказали, что те выглядели странно и сторонились людей. По некоторым данным, все трое не работали.

Девочку могли похитить, когда она шла домой из школы. Злоумышленники схватили ее, увезли в Касьяново и стали требовать выкуп.

Мать похищенной рассказала, что преступники могли знать ребенка в лицо.