Подозреваемых в поджоге покрышек, в результате которого погиб мужчина, задержали

ЧП случилось 10 февраля в коммунальной четырехкомнатной квартире на третьем этаже. Жилье полностью выгорело, в квартире обнаружили тело 39-летнего мужчины. Пострадали две женщины и трое мужчин. У двери сгоревшей коммуналки нашли фрагменты автомобильных покрышек. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее пожар вспыхнул на улице Евдокима Огнева в Санкт-Петербурге. Спасатели во время тушения квартиры нашли тело мужчины.

Одному мужчине 37 лет, второму 41 год. Одного из подозреваемых уже судили ранее. Они заявили, что им предложили поджечь покрышки за вознаграждение в 60 тысяч рублей.