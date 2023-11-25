25 ноября 2023, 23:51

Подозреваемых в ограблении ювелирного салона взяли под стражу в Омске

РИА «Новости»
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Жителей Перми и Омска заключили под стражу за ограбление ювелирного салона в омском торговом центре. Криминальный дуэт похитил золотые изделия стоимостью четыре миллиона рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД МЕДИА».

Ограбление организовали 42-летний омич и 31-летний пермяк, поделив обязанности. Последний вечером забежал в торговый центр, разбил молотком витрину и забрал два планшета с золотыми изделиями. Потом он выбежал на улицу, где в машине без номеров его ждал сообщник. Мужчины продали похищенное в Перми через ломбард, поделили деньги и разбежались.

Подельников задержали через некоторое время. Один из них продал оставшиеся украшения в Новосибирске. В целом они получили один миллион рублей после реализации награбленного.

По факту грабежа завели уголовное дело, сообщникам предъявили обвинения.

Ранее таможенники во Внукове задержали россиянку, которая пыталась незаконно провезти в багаже украшения на сумму 3,7 миллиона рублей. Путешественница прибыла из США в Москву через Турцию.

Ограбления Преступления Полиция
26 ноября 2023, 00:45
Суд закрыл дело об оставлении воинской части после смерти мобилизованного
РИА «Новости»
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Крымский гарнизонный военный суд прекратил дело в отношении мобилизованного Игоря Акуренко после его смерти. Мужчину обвиняли в самовольном оставлении воинской части без уважительных причин. Об этом написал РБК.

Акуренко призвали на службу прошлой осенью в рамках частичной мобилизации. В январе этого года он не вернулся в воинскую часть. Мужчина уклонялся от службы до 20 марта.

Во время судебного разбирательства выяснили, что Акуренко скончался 11 августа. Свидетельство о смерти мобилизованного выдали спустя четыре дня. Суд не пояснил, по какой причине и при каких обстоятельствах он ушел из жизни.

В судебном постановлении отметили только, что дело прекращено из-за смерти мобилизованного. Ходатайство подала адвокат Акуренко, государственный обвинитель его поддержал.

Ранее мобилизованный военнослужащий из Бурятии купил справку о своей смерти , чтобы избежать возвращения в зону проведения специальной военной операции. Он не вернулся на службу из отпуска, скрывался у родных. Мужчину приговорили к пяти годам колонии строгого режима.

Суд Военные Крым Частичная мобилизация в РФ
25 ноября 2023, 20:46
Подозреваемую в убийстве собственных детей арестовали в Псковской области
РИА «Новости»
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В Псковской области суд вынес решение об аресте многодетной матери, которую обвинили в убийстве собственных детей. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Следователи возбудили против жительницы Великих Лук уголовное дело по двум статьям - об убийстве двух и более лиц и убийстве малолетнего. Ее задержали.

По версии следствия, с августа по ноябрь 2023 года обвиняемая задушила двух своих сыновей полутора и четырех лет. Тела мальчиков женщина оставила в квартире в Великих Луках и переехала в частный дом в деревне Куньинского района Псковской области с двумя оставшимися детьми. Там обвиняемая убила восьмилетнюю дочь.

Как выяснил «360», женщина вела разгульный образ жизни , жила на пособие, часто меняла партнеров и не появлялась дома. Об этом рассказала ее знакомая.

Родственник обвиняемой сообщил «360», что она может быть причастна и к смерти своего первого ребенка , который погиб при странных обстоятельствах восемь лет назад. По словам мужчины, на поминках его поразила хладнокровная реакция матери.

Он также рассказал, что родственники жаловались на нерадивую мать в органы опеки. Но, несмотря на алкогольную зависимость женщины, антисанитарию и ужасные условия жизни, детей оставили с ней.

Убийства Дети Полиция Следственный комитет России
25 ноября 2023, 16:59
Бывшего замглавы Ленинского городского округа отправили в СИЗО
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Тверской суд Москвы вынес постановление об аресте бывшего замглавы Ленинского городского округа Подмосковья Альберта Гравина. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

О заключении Гравина под стражу ходатайствовало следствия. Суд эту просьбу удовлетворил. Экс-заместитель главы Ленинского городского округа пробудет в СИЗО до 22 января 2024 года.

Гравина обвинили в преступлении по части шестой статьи 290 УК РФ. Речь идет о взятке в особо крупном размере (превышающей один миллион рублей).

Максимальное наказание за него предусматривает 15 лет лишения свободы со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки, а также с лишением права занимать определенные должности на 15 лет.

В минувшую пятницу, 24 ноября, стало известно о задержании главы Ленинского округа Московской области Алексея Спасского. Данные опубликовал Mash. По информации источника Telegram-канала, поводом для разбирательства стали нарушения во время строительства жилых домов. Гравина, по его словам, задержали 23 ноября.

Суд Коррупция
25 ноября 2023, 09:24
Чиновника Приамурья заподозрили в крупной взятке
РИА «Новости»
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Начальника отдела министерства транспорта и дорожного хозяйства Приамурья заподозрили в получении крупной взятки. Общая сумма ущерба от преступления составила 5,5 миллиона рублей. Чиновника заключили под стражу, сообщили в пресс-службе УФСБ по Амурской области.

«Возбуждено уголовное дело <…>. По ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - указали в ведомстве.

По данным дела, в период с августа по октябрь 2021 года чиновник принял от руководителя организации взятку в виде денег и автомобиля. За это госслужащий обязался помочь компании в вопросе заключения муниципальных контрактов. Общую сумму преступления оценили в 5,5 миллиона рублей.

В отношении руководителя самой организации также возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ранее полиция задержала главу Главного следственного управления ГУ МВД по Санкт-Петербургу Игоря Шиховцова по подозрению в получении взятки. Общая сумма ущерба от преступления может составлять восемь миллионов рублей.

Преступления ФСБ Россия Деньги

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