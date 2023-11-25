Подозреваемых в ограблении ювелирного салона взяли под стражу в Омске

Ограбление организовали 42-летний омич и 31-летний пермяк, поделив обязанности. Последний вечером забежал в торговый центр, разбил молотком витрину и забрал два планшета с золотыми изделиями. Потом он выбежал на улицу, где в машине без номеров его ждал сообщник. Мужчины продали похищенное в Перми через ломбард, поделили деньги и разбежались.

Подельников задержали через некоторое время. Один из них продал оставшиеся украшения в Новосибирске. В целом они получили один миллион рублей после реализации награбленного.

По факту грабежа завели уголовное дело, сообщникам предъявили обвинения.

Ранее таможенники во Внукове задержали россиянку, которая пыталась незаконно провезти в багаже украшения на сумму 3,7 миллиона рублей. Путешественница прибыла из США в Москву через Турцию.