12 февраля 2024, 16:11

Подозреваемых в ограблении бойца СВО в Приморье подростков задержали

РИА «Новости»
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Подростков, подозреваемых в нападении на участника специальной военной операции, задержали в Уссурийске. Об этом сообщили в пресс-службе Управления СК России по Приморскому краю.

«Следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю <…> задержаны подростки, избившие участника СВО и похитившие у него имущество», - отметили в ведомстве.

По версии следствия, в конце января толпа подростков «под предлогом мнимых долговых обязательств» проникла в квартиру к бойцу СВО. Хулиганы избили военнослужащего и украли у него имущество на семь тысяч рублей. Происходящее они сняли на камеру мобильного телефона.

По данному факту возбудили сразу два уголовных дела. Одно из них - по статье о халатности. Региональный главк СК России связал совершенное преступление с некачественной работой органов системы профилактики. В ведомстве уточнили, что ранее уже происходили ситуации, при которых нужно было побеседовать с семьями подростков.

Второе дело по статье о грабеже возбудили полицейские. Следователи изъяли материалы из органов внутренних дел и приняли в производство.

Уголовное дело Ограбления СК РФ
12 февраля 2024, 13:15
Собчак отреагировала на приговор Суханову
РИА «Новости»
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Известная журналистка и блогер Ксения Собчак назвала несправедливым и несоразмерным своему бывшего сотруднику Кириллу Суханову. Об этом она написала в Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Это не просто несправедливость, а гораздо больше. Нет слов. Я выполнила все договоренности, чтобы смягчение было - 7,5 года, за что? Зачем вы ломаете людям жизни? За что такая несоразмерность?» - задалась вопросом журналистка.

В понедельник Хамовнический суд Москвы приговорил Суханова к 7,5 года колонии строгого режима по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова. Также по семь лет колонии в рамках дела получили Тимур Бигаев и Ариан Романовский.

Следствие установило, что Суханов требовал 11 миллионов рублей за отказ от публикации порочащих сведений в Telegram-канале «Тушите свет». По информации правоохранителей, Романовский и Бигаев работали администраторами канала.

Суд Ксения Собчак Приговоры
12 февраля 2024, 12:19
Двое мужчин обокрали 13-летнего школьника на остановке в Москве
РИА «Новости»
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Двое взрослых мужчин ограбили подростка на остановке на севере Москвы. У ребенка украли дорогостоящий гаджет. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

По информации ведомства, на Бауманской улице один мужчина отвлекал 13-летнего мальчика, который залезал в автобус. В это время его соучастник вытащил у подростка мобильный телефон за 50 тысяч рублей.

После кражи карманники скрылись с места происшествия. Полицейские оперативно задержали 38-летнего и 43-летнего подозреваемых. Теперь фигурантам грозит до пяти лет колонии строго режима.

Ранее мужчину заподозрили в квартирных кражах на востоке Москвы. Подозреваемый забрался на второй этаж и залез внутрь квартиры. Там он нашел спортивные сумки и шуруповерт с аккумулятором. Забрав вещи, домушник вылез в окно на кухне и спустился по газовой трубе.

Дети Кражи Москва
12 февраля 2024, 11:39
Два уголовных дела возбудили после нападения подростков на участника СВО в Уссурийске
РИА «Новости»
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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения подростков на участника спецоперации в Уссурийске. Об этом сообщила пресс-служба СК в своем Telegram-канале.

В соцсетях и СМИ появилась новость о подростках, ворвавшихся в квартиру к участнику СВО. Молодые люди потребовали у мужчины отдать все деньги и избили его, снимая процесс на мобильный телефон.

«Следственными органами СУ СК России по Приморскому краю по данному происшествию проводится доследственная проверка», - указала пресс-служба.

Позднее в Telegram-канале регионального главка Следкома сообщили, что на участника СВО напали еще в конце января. Подростки проникли к нему в квартиру, требуя вернуть несуществующий долг.

«Мужчину избили и похитили его имущество на общую сумму семь тысяч рублей», - уточнили в СУ Следкома по Приморскому краю.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о грабеже. Подозреваемых задержали, сейчас решается вопрос об их аресте.

По данным «МВД Медиа» , предполагаемым преступникам от 15 до 16 лет, а пострадавшему - 32 года. Он обратился в полицию с заявлением о краже мобильного телефона.

Следователи возбудили еще одно уголовное дело - о халатности. В региональном главке связали нападение на участника СВО с плохой работой органов системы профилактики.

«Имелись основания для работы с семьями подростков по предупреждению расследуемого преступления», - отметили в ведомстве.

Ранее воспитанники самарской Академии футбола «Крылья Советов» попытались выбить стекло автомобиля , владельцем которого оказался участник СВО. Юные спортсмены извинились за свой поступок и назвали его необдуманным и глупым.

МВД РФ Преступления Приморье Следственный комитет России
12 февраля 2024, 11:37
Статуэтки, шкатулки, серебро. Таможенники изъяли у москвича антиквариат на 2 млн рублей
РИА «Новости»
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Сотрудники Центральной почтовой и Брянской таможен возбудили пять уголовных дел против москвича за контрабанду антиквариата. Мужчина попытался ввести из Европы культурные ценности на сумму около двух миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

По информации ведомства, злоумышленник заказывал из-за границы в виде сувениров в адрес своих родственников и знакомых антикварные изделия, чтобы далее перепродать их на внутреннем рынке.

Всего сотрудники таможни изъяли пять посылок из Англии и Австрии, в которых обнаружили 60 изделий: расписные фарфоровые статуэтки, шкатулки, столовые приборы и серебряную утварь.

По документам стоимость товаров значилась на 90 тысяч рублей, однако, экспертиза показала, что это предметы декоративно-прикладного искусства XIX–XX веков, стоимостью около двух миллионов рублей.

Специалисты обнаружили декорированную гроздьями винограда серебряную фруктовницу стоимостью 225 тысяч рублей, скульптура «Обезьяна с шарманкой» за 130 тысяч рублей, а также кольцо первой половины XX века из золота и древесного агата за 100 тысяч рублей.

«Мужчина находится под подпиской о невыезде. По факту контрабанды культурных ценностей, совершенной в крупном размере, в отношении него возбуждено пять уголовных дел по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», - рассказали в пресс-службе.

Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Ранее таможенники в Домодедове изъяли у иностранца часы за восемь миллионов рублей.

Уголовное дело Таможня Контрабанда Москва

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