Подозреваемых в ограблении бойца СВО в Приморье подростков задержали

«Следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю <…> задержаны подростки, избившие участника СВО и похитившие у него имущество», - отметили в ведомстве.

По версии следствия, в конце января толпа подростков «под предлогом мнимых долговых обязательств» проникла в квартиру к бойцу СВО. Хулиганы избили военнослужащего и украли у него имущество на семь тысяч рублей. Происходящее они сняли на камеру мобильного телефона.

По данному факту возбудили сразу два уголовных дела. Одно из них - по статье о халатности. Региональный главк СК России связал совершенное преступление с некачественной работой органов системы профилактики. В ведомстве уточнили, что ранее уже происходили ситуации, при которых нужно было побеседовать с семьями подростков.

Второе дело по статье о грабеже возбудили полицейские. Следователи изъяли материалы из органов внутренних дел и приняли в производство.