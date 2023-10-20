Подозреваемых в нанесении пентаграммы на дверь военкора Трушнина арестовали на 2 месяца
Щербинский районный суд заключил под стражу подозреваемых в нанесении пентаграммы на входную дверь квартиры военного корреспондента «Известий» Валентина Трушнина. Мужчину и девушку заключили под стражу до 18 декабря, сообщили в Telegram-канале «Московские суды общей юрисдикции».
Молодых людей подозревают в совершении преступлений по нескольким статьям: «Угроза убийством», «Вандализм» и «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Расследование дела находится на контроле прокуратуры Москвы.
Ранее военный корреспондент Трушнин обнаружил на двери квартиры пентаграмму, внутри которой было изображение свиньи. В беседе с «360» он рассказал, что вандалы выполняли приказ украинских спецслужб за денежное вознаграждение.
Трушнин работает военным корреспондентом и освещает ход событий в зоне специальной военной операции. По словам военкора, до этого ему уже поступали угрозы со стороны спецслужб Украины.