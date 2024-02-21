Подозреваемых в избиении людей на камеру задержали в Петербурге
Петербургские правоохранители задержали двух молодых людей, которых подозревают в нападении на граждан и съемке побоев на камеру. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Уголовное дело по статье «Хулиганство» возбудили после появления в Сети роликов с нападением на граждан. На одной из записей мужчину избивали в торговом центре.
Волк отметила, что правоохранители задержали 18-летнего учащегося колледжа и 21-летнего иностранца.
«Они доставлены в отдел полиции, после чего переданы в следственные органы», - указала она.
Представитель МВД добавила, что полиция продолжает искать остальных соучастников преступления.
Ранее сотрудники МВД з адержали в Москве двух братьев. Их подозревают в том, что они грабили прохожих. По информации ведомства, мужчины завели за угол 19-летнего москвича, побили его и отняли кошелек с деньгами и кредитными картами.