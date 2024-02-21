Подозреваемых в избиении людей на камеру задержали в Петербурге

Аферисты придумали новую изощренную схему обмана и втянули в нее жительницу Москвы. Однако перед сотрудничеством ее обманули на крупную сумму, сообщил «Коммерсант».

По данным издания, 58-летнюю работницу библиотеки неизвестные под видом сотрудников Центробанка убедили оформить кредиты в разных банках и перевести более трех миллионов рублей на «безопасные счета».

Спустя какое-то время аферисты вновь позвонили потерпевшей и предложили работу в ЦБ РФ. Ее функционал заключался якобы в спасении других людей от мошенников. Согласившись, библиотекарь выполняла задания куратора и других лжебанкиров. Женщине даже выслали по электронной почте удостоверение служащей и другие документы, которые она распечатала на цветном принтере и предъявляла другим жертвам. Мошенники отправляли библиотекаря в разные города, оплачивая билеты и гостиницу.

Деятельность преступной группы удалось прекратить после обращения в полицию сотрудников «Сбера» в Ростове-на-Дону. На днях в банк пришла 72-летняя местная жительница, чтобы снять 5,3 миллиона рублей и перевести их на «безопасные счета». Работники заподозрили неладное и среагировали.

Выяснилось, что ростовчанке по старой схеме позвонили якобы представители Центробанка, заявив об угрозе для ее сбережений. Затем с пенсионеркой встретилась женщина, которая должна была помочь разместить деньги.

Библиотекарь рассказала полицейским, что уже «спасла деньги» жителя Ижевска.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. Москвичка пока проходит в качестве свидетеля. Расследование продолжается.

Ранее пожилую москвичку обманули на 10,5 миллиона рублей мошенники , которые представились сотрудниками следственных органов банка. Ее убедили взять кредит и перевести деньги на «безопасный счет».