Подозреваемые в терроризме на Ставрополье купили килограмм гвоздей для самодельной бомбы

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Сотрудники спецслужб снимали подозреваемых на подходе к магазину стройматериалов и внутри помещения. Предполагаемые террористы попросили у продавщицы килограмм гвоздей. Женщина выразила удивление, что нужен целый килограмм, но покупатели подтвердили заказ.

Оперативники задержали подозреваемых на выходе из магазина. Дома у них обнаружили составные части самодельной бомбы, химические вещества и поражающие элементы.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила планирующийся теракт в Ставропольском крае. Оперативники задержали трех граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить взрыв самодельной бомбы в людном месте.