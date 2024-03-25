Подозреваемые в теракте в Crocus City Hall Муродали и Мирзоев полностью признали вину
Оба обвиняемых в совершении теракта в Crocus City Hall Рачабализоды Саидакрами Муродали и Далерджон Мирзоев полностью признали свою вину. Об этом сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции города Москвы.
Фигурантам предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ). Заседания проходили в закрытом режиме по просьбе следствия.
В зале суда оба подозреваемых полностью признали свою вину по всем пунктам обвинения. Суд избрал им меру пресечения - арест на срок один месяц и 28 суток, то есть до 22 мая 2024 года. После заседания подсудимых вывели из зала суда.