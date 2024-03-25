Подозреваемые в теракте в Crocus City Hall Муродали и Мирзоев полностью признали вину

Басманный суд Москвы арестовал четвертого фигуранта по делу о терроризме в Crocus City Hall Мухаммадсобира Файзова. Об этом сообщил корреспондент «360» с места событий.

Подозреваемому избрали меру пресечения - заключение под стражу - на срок один месяц и 28 суток, до 22 мая. Файзову предъявили обвинение в терроризме, совершенном группой лиц. Свою вину он признал полностью.

Заседание суда проходило в закрытом режиме по требованию следствия. Журналистов вывели из помещения. После оглашения решения фигуранта вынесли из зала суда.

Последнего фигуранта дела о терроризме в Crocus City Hall доставили в зал суда на носилках. Девятнадцатилетнего Файзова ранее допросили в реанимационной палате , куда его доставили после задержания, во время которого он получил ранение.